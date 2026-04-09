ロックバンド・OKAMOTO'Sのオカモトレイジが7日、自身のインスタグラムを更新。子役時代の写真をアップし、反響を呼んでいる。



【写真】かわいさも「あっぱれ」だった幼稚園時代 今では人気アーティストに

レイジは「本日、芸能生活(?)30周年を迎えました！」と記し、幼少期のテレビ出演時の画像を公開。テロップには「零治(幼稚園)」とある。「5歳からテレビ番組に出て、その番組が終わった直後にバンド組んで、そこから音楽だけでここまで来ちゃいました。」と振り返った。



5歳から13歳までフジテレビ系「あっぱれさんま大先生」「やっぱりさんま大先生」に出演。くりっとした瞳が印象的な幼いころのレイジの姿に、ファンからは「ぶっ飛んでて可愛くて最高でした！」「ヤンチャな感じで可愛かったです」「OKAMOTO'Sで再会？して嬉しかったです」と当時を懐かしむ声も。



「周りの仲間たちに助けられてばかりです！ 本当にみんなありがとう！これからもよろしく！」と感謝の思いをつづったレイジ。最後は「みんな何がきっかけでオカモトレイジに出会いましたか? 教えてください」と呼びかけた。



さまざまなきっかけが届いていたが、「延原さんのファンだったので」「プライベーツ好きだったので」と父でロックバンド・THE PRIVATESの延原達治の名前を挙げるファンも。「さんま先生に出てたレイジくんなんて今知りました」「レイジ君だったの？」と驚きのコメントも寄せられていた。



レイジは1991年生まれ、東京都出身。中学からの同級生4人によって結成されたOKAMOTO'Sのドラマーを務める。ベーシストのハマ･オカモトはダウンタウンの浜田雅功とタレント・小川菜摘夫婦の長男。2017年に「交際0日婚」と話題になった女優・臼田あさ美と結婚。18年に第1子が誕生も24年に離婚している。22年には映画「もっと超越した所へ。」に出演。モデルとしても活動している。



（よろず～ニュース編集部）