コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンの「コメダ珈琲店」と「おかげ庵」が、「ポケットモンスター（ポケモン）」とコラボレーションした「ポケモンといっしょだモン♪」キャンペーンを実施中。4月9日から、第2弾となるオリジナルメニューを期間限定で発売します。SNS上では「行かなきゃ！」「食べたい！」と注目されています。

【画像】やば…かわいいの大洪水！ コチラが「コメダ×ポケモン」シロノワールなどオリジナルメニュー第2弾です！ 食べたいっ！！（9枚）

オリジナルメニューは、第1弾と第2弾の2期間に分けて展開。第2弾では、コメダ珈琲店とおかげ庵にて「カイリューのシロノワール カスタードプリン」が販売されます。コメダ珈琲店限定メニューは、「フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル」と「フワンテのチーズボール」、おかげ庵限定メニューは「マクノシタのすき焼き風きしめん」がラインアップ。

第2弾の4品のうち、いずれか1品を注文すると、第1弾とは異なるデザインの「豆菓子風チャーム」（全4種類）が1個、ランダムでプレゼントされます。

SNS上では、第1弾のオリジナルメニューを楽しんだ人から、「メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュおいしかったな」「シロノワールとブルーベリーが相性よくておいしかった」「メタモンの明太エビカツパン、ほんのり明太子風味で衣はサックサク、エビもちゃんと存在感あっておいしかった」「豆菓子チャームコンプしたよ！」との声が上がっています。

また、第2弾については、「カイリューのシロノワール食べたい」「プリン系！食べたい！」「なんじゃこのかわいくておいしそうなやつは」「第2弾のチーズボールが食べたいんだよね〜」と期待するコメントが寄せられています。

オリジナルメニューは、全国のコメダ珈琲店、おかげ庵（一部店舗を除く）で販売。第2弾の開催は5月13日までの予定。数量限定につき、各店なくなり次第終了となります。

コメダ珈琲店の公式「X」アカウントでは、オリジナル景品が当たるキャンペーンを実施。第2弾では「ポケモンデザインKOMECA（1000円ポイントチャージ）」が登場します。

なお、コメダ珈琲店の全国8店舗（東札幌5条店、駒沢公園店、ららぽーと豊洲店、シャポー市川店、横浜ランドマークプラザ店、葵店、新大阪店、沖縄糸満店）で、ポケモンの世界観を楽しめる特別装飾店舗を展開。「メタモン」と、店舗ごとに異なるポケモンたちが、店内でのくつろぎの時間をより楽しく演出するということです。

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