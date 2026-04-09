純烈の弟分グループ「モナキ」が8日、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で、メジャーデビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」発売イベントを開催した。

同グループは23年10月、純烈のリーダー酒井一圭（50）プロデュースのオーディションに合格したじん（39）サカイJr．（37）ケンケン（29）おヨネ（28）の4人で結成。TikTokのダンス動画がバズり、SNS関連動画の総再生回数はこの日までで驚異の7億回超え。安全上の問題から、10会場以上で予定した発売イベントが中止になるほど人気を集めており、満を持してのデビューイベントには2500人が集結。アイドルイベントの“聖地”の4階まで埋め尽くした。

酒井がサプライズで、8月開催のZepp東名阪ツアーを発表すると、ケンケンとおヨネの目には涙。ケンケンは「純烈さんたちのイメージだったのでZeppはないだろうなと思っていた。他のアーティストさんがサプライズ発表で泣く気持ちが分からなかったけど、今日分かった」。

関係者によれば、デビュー曲は予約枚数で3万枚。おヨネが口にした夢の「レコード大賞新人賞獲得」に向かって突き進む。【川田和博】