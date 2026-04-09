上皇ご夫妻の長女である黒田清子さん（56）の夫・慶樹さん（60）が3月31日、東京都庁を退職した。定年を待たずに転身を決意した裏には、黒田夫妻にとってゆかりの深い皇族の存在があったという。

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【写真を見る】「東京動物園協会」副理事長に就任した慶樹さん

「4月から黒田さんは新設の副理事長に就任します。事前に行われた3月27日の就任あいさつでは“皆さんに喜んでいただける動物園、水族館を運営できるようにしっかりやっていきたい”と力強く話され、非常に頼もしく感じました。職員の士気も底上げされています」

こう語るのは、公益財団法人「東京動物園協会」理事で、茨城県立自然博物館名誉館長を務める菅谷博氏だ。

黒田慶樹さん

慶樹さんが三井銀行（現・三井住友銀行）を経て東京都に入庁したのは1997年。29年間勤めた都職員を辞した経緯を都庁関係者が明かす。

「定年まで3年を残して、都の勧奨退職を利用する形で退職しました。すでに昨年度から、慶樹さんは東京動物園協会に派遣され、常務理事として実務に携わっていた。同協会は都の建設局が所管する政策連携団体の一つで、彼の退職前の役職は建設局の局務担当部長でした。再就職先としては自然な流れでしょう」

協会の主要業務は都から委任されて行う、恩賜上野動物園（台東区）や多摩動物公園（日野市）、葛西臨海水族園（江戸川区）、井の頭自然文化園（武蔵野市・三鷹市）などの管理である。菅谷氏によれば、

「今年度から新たに大島公園動物園の管理を任されるなど、業務が拡大したこともポスト新設の理由の一つです。黒田さんが担うのは都との連携・調整に加え、組織運営や現場の視察など多岐にわたります。ただ理事時代から、彼は会議の場で質問や提案を積極的に行うなど、意欲的に取り組む姿勢を見せていたので心配はしていません」

再就職先の待遇は

常務理事時代の給与は協会の負担だったが、都の部長職と同水準に設定されていたという。

「慶樹さんの場合、年収は1000万円に届いていないと思います。もともと出世欲が希薄で、ポストや待遇に関心を持たないタイプでした。ただし温和で控えめな性格から多くの職員に慕われ、その丁寧な仕事ぶりは高く評価されていました」（前出の都庁関係者）

勧奨に応じれば退職金は割増しされるが、60歳という年齢から増額は小幅にとどまるといい、

「退職金は2000万円を超える程度だといわれています。再就職先では副理事長となり、都庁時代よりも待遇は良くなるでしょうが、それでも年収は1000万円を少し超える額だと聞いています」（同）

友人の一人が言う。

「銀行員を辞めて公務員になったと聞いた時、誠実で真面目なクロちゃんの性に合っていると思いました。動物園に関わる仕事は、そんな彼にピッタリです」

「秋篠宮さまのご活動をサポートしたいとの思いが」

清子さんの兄・秋篠宮さまとは学習院初等科からのご学友として知られる慶樹さんだが、

「学習院大学卒業後、秋篠宮さまは定期的に赤坂御用地でご友人らとテニスをされていたのですが、そのメンバーの一人が慶樹さんでした。そこに清子さんも飛び入りで参加するようになり、交流が深まったそうです。秋篠宮さまの存在なくして、お二人が2005年に結婚に至ることはなかったといわれています」（皇室ジャーナリスト）

その秋篠宮さまが総裁を務められる、全国140施設が加盟する公益財団法人「日本動物園水族館協会」には、件の上野動物園と多摩動物公園、葛西臨海水族園が含まれる。

「今年1月にも秋篠宮さまは葛西臨海水族園を視察なさっており、今後は仕事面でお二人のつながりがより強くなるでしょう。実は慶樹さんが退職を決意した裏には、協会の仕事を通じて秋篠宮さまのご活動をサポートしたいとの思いがあったとされます。還暦を迎え、学生時代の親友と再び“チーム”を組む機会に恵まれ、心躍る日々を過ごしているのではないでしょうか」（同）

自宅の価値が3倍に

一方の清子さんも17年から、伊勢神宮の祭主を務め、東京と三重県伊勢市を往復する日々を送っている。

「今でも祭祀（さいし）が終わると、上皇ご夫妻のお住まいである仙洞御所に慶樹さんを伴って参内しています。昨年12月、上皇さまの92歳誕生日祝賀の際には、自ら自家用車を運転してお祝いに駆け付けました。皇籍を離れても皇室関連行事に真摯に関わる姿勢に加え、その堅実な生活態度も上皇ご夫妻の信頼が厚い理由です」（宮内庁関係者）

黒田夫妻は結婚の翌年に都内・目白の新築高級マンション（110平方メートル）を約1億2000万円で購入。所有権は共有名義で、3分の1を持つ慶樹さんのみ3000万円のローンを組み、15年かけて完済した。

住人が言うには、

「今でも清子さんは庶民的な格安スーパーで買い物し、慶樹さんは最寄り駅の『大戸屋』などで食事を取っていると聞いています」

“質素”な生活を送る二人だが、都心のマンション価格高騰を受け、目下、自宅の価値が急騰しているのだ。

「似たタイプの部屋の最近の売買事例から換算すると、夫妻の住む部屋は現在3億6000万円程度の価値になり、購入価格の3倍に跳ね上がっています」（住宅ジャーナリストの榊淳司氏）

そんなお二人について、皇室制度に詳しい静岡福祉大学の小田部雄次名誉教授はこう評する。

「地に足を着けた生活を送るお二人の存在は、国民から厳しい視線を向けられることの多い、昨今の皇室を支え得るものです。夫妻が20年以上にわたって穏やかで安定した家庭を築かれている事実は貴重であり、秋篠宮家の長女・小室眞子さんの結婚問題に端を発した皇室不信を払う一助になることが期待されます」

やはり堅実が一番、と思わせる黒田さんの人生である。

「週刊新潮」2026年4月9日号 掲載