カプチーノのクリームをイメージした特別なボディカラー

フィアット「600（セイチェント）」の名は、1955年にデビューした小型セダンに由来します。ファミリームーバーとして欧州で大ヒットし、1969年の生産終了まで約260万台を記録したベストセラーモデルです。

2023年に復活した「600」のラインナップに、2025年5月27日、フィアットブランド初となるハイブリッドモデル「600 Hybrid（セイチェント ハイブリッド）」が加わりました。

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BEV（電気自動車）版の「600e」がひと足先に2024年9月に日本で発売されていましたが、600 Hybridの投入でガソリンを使う選択肢がようやく誕生したかたちです。

デザインは600eと共通で、初代600と「500e」の両方からインスピレーションを得た愛らしいフォルムが特徴。フロントフェイスは「BIG SMILE」をコンセプトに、LEDヘッドライトを目に見立てた表情で、思わず笑顔になる親しみやすさを演出しています。

グロスブラックのアクセントをボディ各所に採用し、SUVらしい力強さも加えています。リアゲート右下部には「HYBRID」エンブレムが配され、ハイブリッドモデルとしての個性を主張します。

ボディサイズは全長4200mm×全幅1780mm×全高1595mm、ホイールベース2560mm。国産車でいえばトヨタ「ヤリスクロス」（全長4180mm×全幅1765mm×全高1590mm）に非常に近いサイズ感となっており、日本の道路事情でも扱いやすいBセグメントのコンパクトクロスオーバーに分類されます。

インテリアはアイボリーカラーを基調に、2スポークステアリングホイール、丸形メータークラスターなど初代600のエッセンスを随所に散りばめたデザインです。ラゲッジスペースは通常時385リットル、後席を倒すと最大1256リットルを確保しています。

注目のパワートレインは、最高出力136ps・最大トルク230Nmを発揮する1.2リッター直列3気筒DOHCターボエンジンに、最高出力22ps・最大トルク51Nmのモーターを内蔵した6速デュアルクラッチATを組み合わせた48Vマイルドハイブリッドシステムです。システム総合の最高出力は145psに達します。駆動方式は前輪駆動となっています。

このシステムの特筆点は、低速時に100％電動走行が可能な点です。最大約30km／hまではエンジンを始動させずモーターのみで走行でき、信号待ちの多い市街地では1時間あたり約50％はエンジンが停止した状態になるといいます。

その結果、WLTCモード燃費は「600 Hybrid」が23.2km／L、上級グレード「600 Hybrid La Prima（ラ プリマ）」が23.0km／Lと、Bセグメント輸入SUVとしてトップクラスの数値を達成しています。なお燃料はハイオクガソリンです。

グレードは「600 Hybrid（受注生産）」と「600 Hybrid La Prima」の2種類。「600 Hybrid La Prima」には18インチダイヤモンドカットアルミホイール、ハンズフリーパワーリフトゲート、ACC、360度パーキングセンサー、シートヒーターなど充実した装備が標準で備わります。ボディカラーはハイブリッド専用色の「シーグリーン」を含む計4色を設定。

価格（消費税込）は600 Hybridが365万円、600 Hybrid La Primaが419万円です。

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「マイルドハイブリッド」という呼称ながら、低速域での電動走行機能と23km／L台の燃費性能を備えている点が600 Hybridの特徴です。扱いやすいサイズ感と365万円という価格設定も含め、フィアットの電動化モデルに現実的な選択肢を加えた魅力的な1台といえるでしょう。