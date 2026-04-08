◾️2ndアルバム『CLASSIC』

2026年5月13日（水）リリース

購入：https://Ayumu-Imazu.lnk.to/CLASSICPR

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ayumu-imazu/classic/

初回限定盤

通常盤

UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤

○通常盤（CDのみ）

価格：3,630円（税込）品番：TYCT-60264

○初回限定盤（CD＋DVD＋フォトブック全60P）

価格：7,700円（税込）品番：TYCT-69386

※デジパックトールサイズ仕様

○UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 ※受付終了

（CD＋Blu-ray＋Tシャツ＋ステッカーセット＋A4サイズBOX）

価格：12,980円（税込）品番：PDCV-1253

▼収録内容

＜CD＞

M1.CLASSIC

M2.Bassline

M3.GG

M4.Sugar Rush

M5.Jetlag Romance

M6.MISS INTERNATIONAL

M7.BOUNCE BACK

M8.Elevate

M9.OTHER SIDE

M10.Home

＜Blu-ray / DVD＞

「Ayumu Imazu LIVE 2025 - unbounded -」映像全曲収録（オーディオコメンタリー付き）

1.Tangerine

2.ACCHI KOCCHI

3.PARADISE

4.HONEYCOMB

5.Obsessed

6.Medley (THRIFTED - 薔薇色の夜 - Lover)

7.Butterfly

8.Lonely Boy

9.Sunshower

10.あなたといたい

11.ATARI

12.BANDAGE

13.Medley (Unpredictable - Don’t Mind Me - LIVE IT UP! )

14.Light Up

15.Superstar with Dancers

16.HOWL

（Encore）

17.Where Do We Go!

18.Colors

▼封入特典

シリアルナンバー入り応募抽選券

※シリアルナンバー入り応募抽選券は初回出荷分のみ封入

※特典内容は後日発表いたします

▼早期予約特典

2ndアルバム『CLASSIC』のリリースを記念して、「Ayumu Imazu ‘CLASSIC’ Exclusive Listening Party」の開催が決定しました！発売に先駆けて、ニューアルバム『CLASSIC』をAyumu Imazuと一緒に楽しみましょう。予約対象期間内に配布対象ショップにてAyumu Imazu 2nd Album『CLASSIC』をご予約購入いただくと、早期予約特典としてシリアルナンバーを配付いたします。シリアルナンバー1つにつき、1口ご応募いただけます。ご応募いただいた方から抽選で「Ayumu Imazu ‘CLASSIC’ Exclusive Listening Party」へご招待いたします。

○＜Ayumu Imazu ‘CLASSIC’ Exclusive Listening Party＞詳細

開催日程：2026年5月2日（土）開場12:30／開演13:00

開催場所：都内某所

イベント内容：Ayumu Imazu 2nd Album『CLASSIC』試聴＆トーク

▼一般店外付け購入特典

初回限定盤：スマホサイズステッカー TYPE-A

通常盤：スマホサイズステッカー TYPE-B

※「スマホサイズステッカーは、TYPE-AとTYPE-Bで絵柄が異なります。絵柄は後日発表いたします。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。

※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。