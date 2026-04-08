【ひらがなクイズ】脳をフル回転！ 温かい1杯や変化の予兆に共通する「ひらがな2文字」は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
日常でよく使う言葉も、一部分が欠けるだけで意外な難問に早変わりします。今回は、温かいグルメや、何かが変化しそうな瞬間の表現を集めました。あなたの「言葉の直感」をフルに使って、パズルを完成させてみてください！
か□□ば
と□□う
ぬ□□う
ヒント：温かいそばの代表格や、暑い日のアイスクリームの状態、そしてグラグラしている歯やネジの様子をイメージしてみましょう。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「けそ」を入れると、次のようになります。
かけそば（掛け蕎麦）
とけそう（溶けそう）
ぬけそう（抜けそう）
どれも正しい日本語になりますね。今回は「〜そう」という、今にも何かが起こりそうな状態を表す言葉が鍵でした。単語の音だけでなく、その時の情景をセットで思い浮かべる習慣をつけることで、脳の検索機能がよりスピーディーに働くようになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
日常でよく使う言葉も、一部分が欠けるだけで意外な難問に早変わりします。今回は、温かいグルメや、何かが変化しそうな瞬間の表現を集めました。あなたの「言葉の直感」をフルに使って、パズルを完成させてみてください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
か□□ば
と□□う
ぬ□□う
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正解：けそ正解は「けそ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けそ」を入れると、次のようになります。
かけそば（掛け蕎麦）
とけそう（溶けそう）
ぬけそう（抜けそう）
どれも正しい日本語になりますね。今回は「〜そう」という、今にも何かが起こりそうな状態を表す言葉が鍵でした。単語の音だけでなく、その時の情景をセットで思い浮かべる習慣をつけることで、脳の検索機能がよりスピーディーに働くようになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)