3つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。人気の麺料理や、何かが変化しそうな瞬間の表現をヒントに、1分以内の正解を目指して脳を活性化させましょう！

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

日常でよく使う言葉も、一部分が欠けるだけで意外な難問に早変わりします。今回は、温かいグルメや、何かが変化しそうな瞬間の表現を集めました。あなたの「言葉の直感」をフルに使って、パズルを完成させてみてください！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

か□□ば
と□□う
ぬ□□う

ヒント：温かいそばの代表格や、暑い日のアイスクリームの状態、そしてグラグラしている歯やネジの様子をイメージしてみましょう。

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正解：けそ

正解は「けそ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「けそ」を入れると、次のようになります。

かけそば（掛け蕎麦）
とけそう（溶けそう）
ぬけそう（抜けそう）

どれも正しい日本語になりますね。今回は「〜そう」という、今にも何かが起こりそうな状態を表す言葉が鍵でした。単語の音だけでなく、その時の情景をセットで思い浮かべる習慣をつけることで、脳の検索機能がよりスピーディーに働くようになりますよ！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)