【40代主婦に聞いた】無印良品で買ってよかった商品3選！ 「かさばるものが整理できた」と話す人気商品とは
小さな家事でも、毎日の暮らしの中で積み重なれば、大きな負担に変わるもの。そんなときに便利なのが、身近なお店で購入できるお役立ちアイテムです。
All About ニュース編集部は、全国の20~70代の主婦50人を対象に、「無印良品の商品」に関するアンケートを実施。その中から、東京都在住・40代主婦に聞いた、「無印良品で購入したお役立ちアイテム3選」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
在住：東京都
同居者：自分、夫、子ども2人
職業：正社員
世帯収入：自分600万円、夫400万円
最近の悩み：洗濯や洗い物の水が冷たくてしんどい
いかがでしたでしょうか。日々の暮らしに忙しい主婦の声を見れば、どの商品がどのような場面で役立つかが分かるもの。気になった商品があった人は、お近くの店舗を訪れてみてもよいかもしれません。(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、全国の20~70代の主婦50人を対象に、「無印良品の商品」に関するアンケートを実施。その中から、東京都在住・40代主婦に聞いた、「無印良品で購入したお役立ちアイテム3選」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
回答者プロフィール回答者本人：49歳女性
在住：東京都
同居者：自分、夫、子ども2人
職業：正社員
世帯収入：自分600万円、夫400万円
最近の悩み：洗濯や洗い物の水が冷たくてしんどい
お役立ちアイテム1：「そのまま洗える衣類ケース」回答者が教えてくれた最初の商品は「そのまま洗える衣類ケース」。Sサイズの場合、税込み799円で購入可能です。「旅行や出張」のときに役立つというこの商品。「かさばらないところが本当に優れ物で、このまま洗濯機に入れて洗うことも可能なのも重宝できるポイント。これがあると何かしら出かけるときに散らからず1つにでき大変嬉しいです」と教えてくれました。
お役立ちアイテム2：「竹材 蒸篭（せいろ）」回答者が教えてくれた2つ目の商品は「竹材 蒸篭（せいろ）」。深型・小サイズの場合、税込み1092円で購入可能です。「蒸し料理などに大活躍してくれて、特に肉まんや、煮物系などが凄くおいしく仕上がります」と、料理に活躍している様子を語ってくれました。
お役立ちアイテム3：「ポリプロピレン組立式ワゴンキャスター」回答者が教えてくれた3つ目の商品は「ポリプロピレン組立式ワゴンキャスター」。税込み2011円で購入可能です。「我が家はとても物が多いので、都度ここに本や、洋服、電化製品などあらゆるかさばるものを整理しています」と、購入して掃除のストレスが軽減されたことを教えてくれました。
いかがでしたでしょうか。日々の暮らしに忙しい主婦の声を見れば、どの商品がどのような場面で役立つかが分かるもの。気になった商品があった人は、お近くの店舗を訪れてみてもよいかもしれません。(文:All About ニュース編集部)