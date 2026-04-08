中町兄弟、“美味すぎるダイエットサラダ”レシピ公開「時短で助かる」「真似しやすい」の声
【モデルプレス＝2026/04/08】兄の中町JPと妹の中町綾による兄妹YouTuber・中町兄妹が7日、YouTubeチャンネルを更新。ダイエットレシピを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】兄弟YouTuber「時短で助かる」ダイエットサラダレシピ
中町兄弟は「兄妹で美味すぎるダイエットサラダ作って愛犬が初オーディションに行った話」と題した動画を投稿。材料は、シーチキン、ご飯、温泉卵など、自宅にあるもので手軽に作れる一品。ボウルの中でサンチュ、シーチキン、ご飯を混ぜ合わせ、そこにコチュジャン、にんにく、醤油、酢、はちみつ、ごま油などを合わせた特製ダレを合わせて完成する。
実食した綾は「誰もが好きな味だよね」と太鼓判を押し、JPも「これ嫌いな人いないかもしれない」と絶賛。ご飯の量を調整することで、ダイエットの段階に合わせてカスタムできる点もポイントとして挙げた。
この投稿にファンからは「真似しやすい」「アレンジしやすそう」「時短で助かる」「タレ美味しそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】兄弟YouTuber「時短で助かる」ダイエットサラダレシピ
◆中町兄弟、ダイエットレシピ公開
中町兄弟は「兄妹で美味すぎるダイエットサラダ作って愛犬が初オーディションに行った話」と題した動画を投稿。材料は、シーチキン、ご飯、温泉卵など、自宅にあるもので手軽に作れる一品。ボウルの中でサンチュ、シーチキン、ご飯を混ぜ合わせ、そこにコチュジャン、にんにく、醤油、酢、はちみつ、ごま油などを合わせた特製ダレを合わせて完成する。
◆中町兄弟の投稿に反響
この投稿にファンからは「真似しやすい」「アレンジしやすそう」「時短で助かる」「タレ美味しそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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