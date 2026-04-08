◆社会人野球・第７２回ＪＡＢＡ静岡大会▽準決勝 東京ガス３―２ヤマハ（８日・浜松球場）

準決勝が行われ、昨秋、日本選手権で優勝したヤマハが東京ガスに２―３で敗れた。１点リードの３回、先発のエース左腕・佐藤廉（２７）が２死走者なしから連打でピンチを迎え、プロ注目・藤沢涼介中堅手（２３）に逆転３ランを浴びた。６回に１点差に迫ったものの、競り負けて２年ぶりの決勝進出を逃した。

エースが１球に泣いた。１―２と追い込んでからの４球目だった。内角を狙った速球が高めに浮いて右打者の相手３番打者に右翼ポール際まで運ばれた。佐藤廉は「失投。自分らしくなく力勝負にいってしまった」と、唇をかんだ。１点ビハインドの７回２死二塁の場面でマウンドを降り、「久々にイニング途中で降板した。代わってベンチまで帰る道のりが本当に嫌い」と、つぶやいた。

不敗神話が消えた。昨季ＪＡＢＡの主要大会で１０勝負け知らず。最多勝利投手賞を受賞した佐藤廉が、一昨年の２４年京都大会以来の敗戦投手となった。「僕が投げたら、チームが勝つ、と思ってもらえるのはうれしいけど、僕も負けるってこと。気持ちを新たに頑張りたい」。次は２３日に開幕するＪＡＢＡ長野大会に出場。ひとつの敗戦をバネに、佐藤廉が再び、勝利を目指してマウンドに立つ。