青空が広がった8日、鹿児島県内のほとんどの公立高校で入学式が行われ、真新しい制服に身を包んだ高校1年生が新生活をスタートさせました。

鹿児島市にある武岡台高校には、普通科と情報科学科の2つの学科に合わせて306人が入学しました。

入学式では、田口浩太郎校長が「日々の学習や部活動に主体的に取り組み、自らを高め続けてください」とエールを送りました。

新入生代表が高校生活への意気込みを

そして新入生代表を代表して有水大翔さんが高校生活への意気込みを語りました。

（新入生代表 有水大翔さん）「高校生らしく勉学やスポーツ・文化活動に、はつらつと取り組んでいくことを誓う」

（新入生）「（制服が）まだ新しいので硬い。野球部に入ろうかなと思う。しっかりレギュラーで活躍したい」

（新入生）「一緒に受験勉強も頑張ってきたので、うれしかった、一緒に（入学できて）。文化祭や体育祭が楽しみ」

さっそく、新しい友だちを作った生徒も…。

（新入生）「仲良く、楽しく、全員でわちゃわちゃしたい」

（新入生）「JK（女子高校生）らしく放課後に遊びたい」

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