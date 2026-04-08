「今日好き」村谷はるな、タイトなミニトップス姿に熱視線「くびれが綺麗」「スタイル異次元」
【モデルプレス＝2026/04/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが4月6日、自身のInstagramを更新。タイトなミニトップスを着こなしたショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」19歳美女「くびれが綺麗」タイトミニトップスで抜群スタイル披露
村谷は「関西コレクションありがとうございました！！3ステージも歩かせていただいて幸せでした」とつづり、5日に京セラドーム大阪で開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」のオフショットを複数枚投稿。ビビットなピンク色のタイトなリブニットに、レイヤード風のダメージデニムのコーディネートや、デニム素材のセットアップ、たっぷりとした袖が特徴的な白いブラウスなどの衣装姿を披露した。
リブニットのコーディネートでは引き締まったウエストや美しい腕のラインが際立っており、「たのしかったな〜また会おうね」とファンにメッセージを送っている。
この投稿にファンからは「くびれが綺麗」「スタイル異次元」「タイトなトップス似合う」「カッコよすぎ」「脚長い」「関コレお疲れ様でした」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美女「くびれが綺麗」タイトミニトップスで抜群スタイル披露
◆村谷はるな、タイトなミニトップスから美ウエスト映える
村谷は「関西コレクションありがとうございました！！3ステージも歩かせていただいて幸せでした」とつづり、5日に京セラドーム大阪で開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」のオフショットを複数枚投稿。ビビットなピンク色のタイトなリブニットに、レイヤード風のダメージデニムのコーディネートや、デニム素材のセットアップ、たっぷりとした袖が特徴的な白いブラウスなどの衣装姿を披露した。
◆村谷はるなの投稿に反響
この投稿にファンからは「くびれが綺麗」「スタイル異次元」「タイトなトップス似合う」「カッコよすぎ」「脚長い」「関コレお疲れ様でした」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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