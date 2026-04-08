７日に放送された日本テレビ系「Ｘ秒後の新世界」では、Ｗｉｋｉｐｅｄｉａに載っている人を街中で探す企画を放送。下北沢で大物俳優と遭遇する奇跡が起こった。

番組ではセンチネルともめんとがＷｉｋｉｐｅｄｉａに載っている人を街中で探し、その文字数を競い合う企画を放送。深夜の下北沢を歩いていたセンチネルが「こんな奇跡が！」「とんでもないことが！」とカメラに駆け寄った。

一緒にいた黒づくめファッションにサングラスの男性は、なんと浅野忠信。「俺もビックリした」と笑い、インタビューを快諾した。

センチネルが企画の意図を説明し「お名前を検索してよろしいですか？」と確認。「もちろん！」と言い、スタジオは「優しい」「これが一流か」など騒然。浅野は検索中も「こんなんでテレビに出られるなんて」「俺もビックリだよ」と終始ニコニコ。

そしてさすが人気俳優。出演作品が膨大で文字数も１６２２３文字。「いやあ！嬉しい」と喜ぶと「事務所に確認しないで使っていいよ！」とまで言って、爽やかに退場。スタジオは「ええ！」「もう好き。浅野さん好き」などの声が上がっていた。