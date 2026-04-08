『グランド・イリュージョン』最新作キャラクターポスター解禁 トリックを見抜くヒントに!?
映画『グランド・イリュージョン』シリーズの最新作『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』のキャラクターポスターが解禁された。
【写真】トリックを見抜くヒントに!? 『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』キャラポスターをイッキ見！
本作は、スーパーイリュージョニスト“フォー・ホースメン”が、華麗なイリュージョンを駆使して巨大な陰謀や犯罪組織に立ち向かう、スタイリッシュなクライム・エンターテインメント。最新作では新世代のマジシャンも加わり、世界を舞台に史上最大の強奪計画と壮大な因果応報のショーが展開する。
この度、華麗なイリュージョンが彩る史上最大の強奪劇を繰り広げる9人の登場人物を描いたキャラクターポスターが解禁。劇中でホースメンたちが仕掛けたトリックを見抜くヒントにもなる、7人の天才マジシャン＜ホースメン＞がそれぞれ得意とするマジックや特技の情報が明らかになった。
リーダーは、オールマイティな天才イリュージョニストのアトラス（ジェシー・アイゼンバーグ）。傲慢な性格でいつも早口でまくしたてるが、マジックの腕はピカイチ。本作ではZ世代マジシャンたちと共に、史上最高のイリュージョンを仕掛けていく。
フォー・ホースメンのメンバーのうち、人の心を自在に操る最強のメンタリストがメリット（ウディ・ハレルソン）。指をパチンと鳴らすだけで敵を惑わせる。皮肉屋でクセが強く、Z世代マジシャンたちとのジェネレーションギャップに当惑する一面も。同じくフォー・ホースメンのメンバーで、脱出マジックの天才がヘンリー（アイラ・フィッシャー）。現役時代は体を張ったド派手な大技を繰り出し観客の度肝を抜いていたが、今では二児の母。ホースメンの再集結を機に育児休業から舞い戻り、再び大がかりな脱出マジックで魅せる。
フォー・ホースメンの最若手メンバーが、カードマジックの達人のジャック（デイヴ・フランコ）。華麗な手さばきでトランプを操り、大胆不敵な身のこなしで敵を翻弄する。そんなフォー・ホースメンたちが約10年の活動休止を経て再集結。パワーアップして帰って来た彼らは一体どんなイリュージョンを見せてくれるのか？
そんなホースメンに新しい風を吹かせるのが、Z世代のマジシャン3人組。1人目は声と人格を操る変幻自在の若き天才マジシャンのボスコ（ドミニク・セッサ）。元役者のボスコは類まれなる演技力を活かし、ターゲットだけでなく世界をも欺く。人をからかうのが好きで自信家なところは、アトラスと少し通じるところがある。
2人目はスリやピッキングが得意な若きマジシャンのジューン（アリアナ・グリーンブラット）。高い壁を駆け上るなど、抜群の身体能力とキレの良さで大人たちを圧倒する毒舌女子だ。手先の超絶テクニックでトランプを自在に操り観客を魅了するジャックに憧れている。
3人目はホースメンに憧れるマジックオタクのチャーリー（ジャスティス・スミス）。マジックに関する知識は誰よりも豊富で、大先輩のフォー・ホースメンたちをも凌駕するほどだ。その知識を活かして強奪劇を先導するホースメンのブレーン担当になる。
3人の新世代マジシャンが加わったことで、ホースメンが仕掛けるトリックはさらに多種多様に。そして、7人になったホースメンが本作で狙う史上最大のターゲットとなるのが、闇の資金を操る美しくも冷酷な“ダイヤの女王”ヴェロニカ・ヴァンダーバーグ（ロザムンド・パイク）。犯罪に手を染めることすらいとわないヴァンダーバーグ社の非常な女社長として、巨大なハートダイヤを奪おうとするホースメンたちの前に立ちはだかる。
さらに、秘密結社“アイ”のグランドマスターであり伝説のマジシャンのサディアス（モーガン・フリーマン）も登場。シリーズ1作目でサディアスはホースメンを追いつめる強敵として描かれてきたが、本作では類まれなる経験と洞察でホースメンを導く存在に。ハリウッドを代表する名優モーガンが演じるサディアスは、ホースメンにどんな金言を授けるのか？
映画『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』は、5月8日より全国公開。
【写真】トリックを見抜くヒントに!? 『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』キャラポスターをイッキ見！
本作は、スーパーイリュージョニスト“フォー・ホースメン”が、華麗なイリュージョンを駆使して巨大な陰謀や犯罪組織に立ち向かう、スタイリッシュなクライム・エンターテインメント。最新作では新世代のマジシャンも加わり、世界を舞台に史上最大の強奪計画と壮大な因果応報のショーが展開する。
リーダーは、オールマイティな天才イリュージョニストのアトラス（ジェシー・アイゼンバーグ）。傲慢な性格でいつも早口でまくしたてるが、マジックの腕はピカイチ。本作ではZ世代マジシャンたちと共に、史上最高のイリュージョンを仕掛けていく。
フォー・ホースメンのメンバーのうち、人の心を自在に操る最強のメンタリストがメリット（ウディ・ハレルソン）。指をパチンと鳴らすだけで敵を惑わせる。皮肉屋でクセが強く、Z世代マジシャンたちとのジェネレーションギャップに当惑する一面も。同じくフォー・ホースメンのメンバーで、脱出マジックの天才がヘンリー（アイラ・フィッシャー）。現役時代は体を張ったド派手な大技を繰り出し観客の度肝を抜いていたが、今では二児の母。ホースメンの再集結を機に育児休業から舞い戻り、再び大がかりな脱出マジックで魅せる。
フォー・ホースメンの最若手メンバーが、カードマジックの達人のジャック（デイヴ・フランコ）。華麗な手さばきでトランプを操り、大胆不敵な身のこなしで敵を翻弄する。そんなフォー・ホースメンたちが約10年の活動休止を経て再集結。パワーアップして帰って来た彼らは一体どんなイリュージョンを見せてくれるのか？
そんなホースメンに新しい風を吹かせるのが、Z世代のマジシャン3人組。1人目は声と人格を操る変幻自在の若き天才マジシャンのボスコ（ドミニク・セッサ）。元役者のボスコは類まれなる演技力を活かし、ターゲットだけでなく世界をも欺く。人をからかうのが好きで自信家なところは、アトラスと少し通じるところがある。
2人目はスリやピッキングが得意な若きマジシャンのジューン（アリアナ・グリーンブラット）。高い壁を駆け上るなど、抜群の身体能力とキレの良さで大人たちを圧倒する毒舌女子だ。手先の超絶テクニックでトランプを自在に操り観客を魅了するジャックに憧れている。
3人目はホースメンに憧れるマジックオタクのチャーリー（ジャスティス・スミス）。マジックに関する知識は誰よりも豊富で、大先輩のフォー・ホースメンたちをも凌駕するほどだ。その知識を活かして強奪劇を先導するホースメンのブレーン担当になる。
3人の新世代マジシャンが加わったことで、ホースメンが仕掛けるトリックはさらに多種多様に。そして、7人になったホースメンが本作で狙う史上最大のターゲットとなるのが、闇の資金を操る美しくも冷酷な“ダイヤの女王”ヴェロニカ・ヴァンダーバーグ（ロザムンド・パイク）。犯罪に手を染めることすらいとわないヴァンダーバーグ社の非常な女社長として、巨大なハートダイヤを奪おうとするホースメンたちの前に立ちはだかる。
さらに、秘密結社“アイ”のグランドマスターであり伝説のマジシャンのサディアス（モーガン・フリーマン）も登場。シリーズ1作目でサディアスはホースメンを追いつめる強敵として描かれてきたが、本作では類まれなる経験と洞察でホースメンを導く存在に。ハリウッドを代表する名優モーガンが演じるサディアスは、ホースメンにどんな金言を授けるのか？
映画『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』は、5月8日より全国公開。