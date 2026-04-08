「かつみ・さゆり」さゆり、まっすぐ美脚際立つミニドレス姿に反響「ラインが綺麗すぎる」「階段がランウェイに見える」
【モデルプレス＝2026/04/08】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが4月6日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】夫婦芸人の56歳妻「ラインが綺麗すぎる」驚異の美脚披露
さゆりは「いつもの階段シリーズです〜」とつづり、恒例となっている階段での写真を複数枚投稿。美しい脚のラインが際立つ、ブルーのミニ丈ドレス姿を披露した。フリルたっぷりの華やかなドレスにはデニム生地の装飾があしらわれている。
また、先日の結婚30周年の投稿に多くの反響が寄せられたことに触れ「皆様からのあったかくて 有難いコメントで パワー満タンこにして頂きましたぁ〜」「私は幸せ者です」と感謝を伝えている。
この投稿には「相変わらずの美脚」「ラインが綺麗すぎる」「スタイル良すぎ」「さゆりワールドって感じで大好き」「この衣装めちゃくちゃ可愛い」「30周年パワーでさらに輝いてる」「階段がランウェイに見える」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】夫婦芸人の56歳妻「ラインが綺麗すぎる」驚異の美脚披露
◆さゆり、美脚際立つミニ丈ドレス姿披露
さゆりは「いつもの階段シリーズです〜」とつづり、恒例となっている階段での写真を複数枚投稿。美しい脚のラインが際立つ、ブルーのミニ丈ドレス姿を披露した。フリルたっぷりの華やかなドレスにはデニム生地の装飾があしらわれている。
◆さゆりの投稿に反響
この投稿には「相変わらずの美脚」「ラインが綺麗すぎる」「スタイル良すぎ」「さゆりワールドって感じで大好き」「この衣装めちゃくちゃ可愛い」「30周年パワーでさらに輝いてる」「階段がランウェイに見える」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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