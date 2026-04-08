相席スタート山添、財布の所持金に絶句 14万円会計で大ピンチ「はぁ!?」「食い逃げ？」
お笑いコンビ・相席スタートの山添寛が、テレビ朝日系『深夜のダイアン』に出演し、所持金1000円という状況で高額な食事代を支払うことになり、共演者を驚かせた。
【写真】“クズ大先生”相席スタート山添「心を丸裸にしなさい」
7日深夜放送回では、「深夜のダイアン 麒麟川島参戦!お琴でイントロQでスー!!完結編」と題した企画を実施。和食レストランで流れる琴のイントロを当てるゲームで、最下位となった者が食事代を全額自腹で支払うルールが設けられた。
企画には津田篤宏とユースケ（ダイアン)をはじめ、川島明（麒麟）、長谷川まさのり（錦鯉）、芝大輔（モグライダー）、高野正成（きしたかの）、そして相席スタートの山添寛が参加した。
結果、最下位となったのは山添。ダイアンら出演者7人でカニのしゃぶしゃぶなどを楽しんだ会計は、14万4980円。山添は頭を抱えると、川島は「豪遊させていただきました」といい、共演者も満足げな様子。
続けて、支払いのため財布を確認した山添は思わず吹き出し「マジで借りていいですか？」と一言。これに津田から「カードでいったらいいやん」と提案されるも、山添は「あ、あ、あのカード使えないんで。僕、カード持ってないんっすよ」「だから、オンカジ騒動の時に俺は（カード持ってないから）みんなにセーフってみんなに伝わった」と笑わせた。
さらに川島から「今、いくらあんの？」と問われると、「1000円です」と即答。川島は「はぁ!?」と驚き、共演者からは「食い逃げ？」との声も上がった。山添は小声で「貸してください…津田さん…」と懇願し、最終的には津田がカードで立て替える形となった。
最後は全員で「ご馳走様になりまスー!!」と声をそろえると、山添は満足げに「えーい！」とビールをあおり、笑いを誘った。
【写真】“クズ大先生”相席スタート山添「心を丸裸にしなさい」
7日深夜放送回では、「深夜のダイアン 麒麟川島参戦!お琴でイントロQでスー!!完結編」と題した企画を実施。和食レストランで流れる琴のイントロを当てるゲームで、最下位となった者が食事代を全額自腹で支払うルールが設けられた。
企画には津田篤宏とユースケ（ダイアン)をはじめ、川島明（麒麟）、長谷川まさのり（錦鯉）、芝大輔（モグライダー）、高野正成（きしたかの）、そして相席スタートの山添寛が参加した。
続けて、支払いのため財布を確認した山添は思わず吹き出し「マジで借りていいですか？」と一言。これに津田から「カードでいったらいいやん」と提案されるも、山添は「あ、あ、あのカード使えないんで。僕、カード持ってないんっすよ」「だから、オンカジ騒動の時に俺は（カード持ってないから）みんなにセーフってみんなに伝わった」と笑わせた。
さらに川島から「今、いくらあんの？」と問われると、「1000円です」と即答。川島は「はぁ!?」と驚き、共演者からは「食い逃げ？」との声も上がった。山添は小声で「貸してください…津田さん…」と懇願し、最終的には津田がカードで立て替える形となった。
最後は全員で「ご馳走様になりまスー!!」と声をそろえると、山添は満足げに「えーい！」とビールをあおり、笑いを誘った。