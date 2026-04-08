お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱さん（58）との年の差婚が話題となった元AKB48でタレントの西野未姫さん（27）が4月7日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「第二子が生まれる前に車を買い替えました！」と報告し、車種も明かした。



【写真】元AKB48、中古車購入→「庶民的で好感持てる」「ぜいたくせず堅実」の声続々

西野さんは「なんとですね、山本家というか私が車を買いました」とし、車を購入したことを報告。「ちょっと前に車をファミリーカーに変えました。5月にもう一人生まれるということで、運転しやすくて、広い、で探したのよ」と買い替えに至った経緯を説明した。



車種については「ホンダのステップワゴン購入しました。中古で」と、8人乗りのホンダ・ステップワゴンだと明かし、「だいぶ乗って慣れてきたけど、めちゃくちゃ運転しやすい」と満足げ。動画の後半では、実際に白いボディの車を公開し、山本さんと娘の3人でドライブを満喫する様子も見せた。



ネット上では「新車じゃなくて中古車ってところが良いよね〜！」「ぜいたくせず堅実なところがいい」「庶民的で好感持てる」「今のステップワゴンほんとにすごいいいよ」「堅実な奥さん素敵」「芸能人なのに中古なのがほんと好感しかないです」「山本家ほんとに推しです」「デザインもスッキリしてていいですねー」などのコメントがあった。



西野さんは1999年4月4日生まれ、静岡県出身。2012年にAKB48の14期生としてデビューし、岡田奈々さん、小嶋真子さんとともに「三銃士」として活躍した。17年にAKB48を卒業し、現在はタレントとして活動中。22年に31歳差の山本さんとの結婚を発表し話題に。24年に第1子長女を出産。26年1月に第2子妊娠を報告。