「DR-40XP」。X-Y方式に設定した様子

ティアック株式会社は、TASCAMブランドの4chポータブルレコーダー「DR-40XP」を2026年4月25日（土）に発売する。価格はオープン。参考価格は4万1,800円。

2019年に発売した「DR-40X」の次世代モデル。新たに録音レベル設定の失敗による音割れを防ぐ「32ビットフロート録音」に対応した。

単一指向性のステレオ・コンデンサーマイクを搭載。狙った音源をクリアに捉える「X-Y方式」と、周囲の空気感まで立体的に捉える「A-B方式」を切り替え可能な可動式となっている。さらに、＋48Vファンタム電源対応のXLR/TRSコンボ入力を2系統装備しており、外部マイクを使用した本格的な収録にも対応する。

A-B方式

「TASCAM HDDAマイクプリアンプ」の採用により、低ノイズでクリアな音像を実現。筐体にはスマートフォンなどの高周波ノイズをガードするシールディング設計を施している。

USB Type-Cポートを備えており、パソコンやiPhoneと接続して2入力/2出力のオーディオインターフェースとしても機能する。メモリーカードは最大512GBのmicroSDXCカードに対応。単3形電池3本で最大約18時間の駆動が可能となっている。

動画制作に便利な機能として、音声と映像の同期をサポートする「トーン出力機能」や、カメラ用三脚に取り付け可能なネジ穴も備えている。

録音形式：WAV（32-bit float/24-bit/16-bit）、MP3 サンプリング周波数：44.1k/48k/96k Hz 最大入力音圧：125dB SPL マイクプリアンプ：TASCAM HDDA（EIN-126dBu） アナログ入力：XLR/TRSコンボジャック×2 USB端子：USB Type-C メモリーカード：microSD/microSDHC/microSDXCカード（最大512GB） 電池持続時間：約18時間（内蔵マイク、アルカリ乾電池使用時）