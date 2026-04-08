物価高でキツイけど、昼飯はコンビニでサッと済ませたい。そんなわがままに対応すべく、コンビニで安く満腹になれる技をその道のプロたちに聞いてみました！

【写真】コンビニランチ500円以下の満腹コスパコーデ

【コンビニでお得に買う小ネタ集】

食料品の値上げラッシュが重なり、家計の負担が高まっている。なるべくコスパよくコンビニランチを手に入れるにはどうしたらいい？ コンビニジャーナリストの吉岡秀子氏はこう解説する。

「1円でも安くコンビニ飯をゲットするためには、各コンビニチェーンのキャンペーンに注目。消費者の節約志向の高まりを受け、今年は各社がお得なキャンペーンに力を入れています。

公式サイトに掲載されるニュースリリースを定期的に確認しましょう。また、新商品は火曜日に発売されることが多いので、要チェックです」

今年は周年に関連したキャンペーンが多いようだ。

「ファミリーマートは創立45周年のメモリアルイヤー。さまざまなキャンペーンを打ち出すことが予想されます。現在は『ファミマル』の冷凍食品などが値引きとなる『毎週火・金 カッキーン！生活応援割』を開催中です。

また、4月15日はローソンのからあげクン40歳の誕生日。『からあげクン感謝祭』ということで、増量やおまけに対象商品がもらえるキャンペーンを実施予定です」

ローソンといえば、価格据え置きで商品のボリュームを50％増量する「盛りすぎチャレンジ」が好評。ネットでは「買えなかった」「いつも売ってない」といったコメントが散見される中、コンビニグルメ研究家のいぬきち氏が必勝法を伝授してくれた。

「これは経験則から導き出した裏ワザなのであまり教えたくないのですが、ローソンの商品配達トラックは夜、朝、夕方の計3回やって来ます。

多くの店舗では、朝3時頃から陳列が始まり、4時には盛りすぎチャレンジの商品がすべて並んでいる状態になるので、普通に買うことができます。

4時はさすがにキツいという場合、店舗によっては深夜0時から一部商品を並べ始めるところがあるので、近所のローソンを確認してみるとよいでしょう。それをランチにガッツリ食べましょう」

セブン-イレブンのキャンペーン情報も知りたい。

「セブンでは、毎週金土日に冷凍食品を3個同時に買うと200円引きになるキャンペーンを行なっています。4月いっぱいまでやっているので、今のうちに買いだめしておいてもいいですね。

また、キャンペーンとは異なりますが、春以降はホットスナックの分野でおかずメニューが拡充されるようです。レンチンご飯と合わせれば、温かく満足度の高い食事がコスパよく楽しめそうです」（吉岡氏）



セブン-イレブンでは4月中、毎週金土日に冷凍食品を3個同時に買うと200円引きになるキャンペーンを行なっている





定食評論家の今柊二（こん・とうじ）氏はご飯ならミニストップと推奨。

「イオン系列のミニストップはトップバリュ製品を展開していて食料品が高コスパ。トップバリュのレンチンご飯『ごはん 新潟県産コシヒカリ』（181円）はほかのコンビニより少しお得です。

また、コンビニのおにぎりが高くなったといわれますが、おそらくのりの高騰も値段上昇につながっていると思います。なので、のりなしおにぎりは比較的買いやすい。ミニストップは『あさりの炊込みごはん』など種類豊富なのりなしおにぎりが116円で買えてお得です」



ミニストップのトップバリュのレンチンご飯「ごはん 新潟県産コシヒカリ」（181円）はほかのコンビニより少しお得。また、「あさりの炊込みごはん」など種類豊富なのりなしおにぎりが116円で買える





【500円以下のコンビニ飯コーデ】

こうしたお得小ネタに続いて、500円以下でおなかいっぱいになれる「コンビニ満腹コスパコーデ」をコンビニ愛好家たちに教えてもらった。

まずは腹持ちのいいご飯ものから。前出のいぬきち氏はローソンの冷凍食品、チルド惣菜、レジ横ホットスナックをフル活用した「お子さまランチ風丼」を提案する。

「冷凍の『チキンライス』（198円）に、『ミートボール』（140円）と『北海道産きたあかりの牛肉コロッケ』（120円）をのせて、合計458円で昔懐かしいお子さまランチの味わいを再現。童心に返ってがっつきましょう」



◎チキンライス（198円）＋◎ミートボール（140円）＋◎北海道産きたあかりの牛肉コロッケ（120円）＝TOTAL 458円【ローソン】





飲食トレンドリサーチャーの山口えりこ氏もローソンのレジ横スナックのコロッケはコスパ抜群だとして活用術を教えてくれた。

「今年3月に発売された通常の3倍の重量の『メガコロッケ』（195円）をレンチンの『コシヒカリごはん』（198円）にのせて『メガコロッケ丼』に。炭水化物のダブルパンチで満腹間違いなしです」



◎メガコロッケ（195円）＋◎コシヒカリごはん（198円）＝TOTAL 393円【ローソン】





さらに、コンビニのPBカップ麺はお得なのでフル活用すべし。カップ麺のコーデを紹介してくれたのはインスタント麺研究家の大石敬之氏。

「『7プレミアム 1分湯戻し 大盛ソース焼そば』（192円）を作り、『7プレミアム ベーコンポテトサラダ』（170円）をトッピング。ポテサラが全体に行き渡るまで混ぜて、一体感を高めるのがポイントです。

また、『7プレミアム シーフードヌードル』（170円）に『7プレミアムおつまみカニカマ』（213円）を投入すれば『海鮮マシマシヌードル』に。からしマヨネーズであえられたカニカマは味の表情を広げてくれます。カニカマに6.7gのタンパク質が含まれているので栄養バランス的にもうれしいですね」



◎7プレミアム 1分湯戻し大盛ソース焼そば（192円）＋◎7プレミアムベーコンポテトサラダ（170円）＝TOTAL 362円【セブン-イレブン】







◎7プレミアムシーフードヌードル（170円）＋◎7プレミアムおつまみカニカマ（213円）＝TOTAL 383円【セブン-イレブン】





麺類といえばパスタも欠かせない。安価なパスタでも工夫次第で贅沢な逸品に。

「ファミマの冷凍食品『お肉と香味野菜の旨みミートソース』（298円）に『チーズがとろけだすチーズインハンバーグ』（178円）をのせて作る『ボロネーゼ風スパゲティ』が最高においしいです。ハンバーグをフォークで崩し、あふれ出るチーズと肉汁をミートソースと絡めながら食べてください」（いぬきち氏）



◎お肉と香味野菜の旨みミートソース（298円）＋チーズがとろけだすチーズインハンバーグ（178円）＝TOTAL 476円【ファミリーマート】





忙しいサラリーマンの味方、パン類にも注目。価格高騰中のサンドイッチだが、自作すれば安価な上にボリュームも満点だ。1個84円でコスパ抜群のローソンの「Lチキバンズ」にいろんなものを挟もう！（ちなみにファミマのファミチキバンズは90円）。

「『贅沢厚切りハムカツ』（188円）を挟み、『千切りキャベツ』（119円）を加えて、健康的かつ満足感もアップ。もっとボリュームが欲しい場合は『まんまる鶏』（259円）を挟んでもいいですね」（吉岡氏）



◎Lチキバンズ（84円）＋◎贅沢厚切りハムカツ（188円）＋◎千切りキャベツ（119円）＝TOTAL 391円【ローソン】





「僕は『メガメンチ』（235円）を挟みます。これに冷凍の『北海道産じゃがいも使用 フライドポテト』（181円）を添えたらピッタリ500円でメンチカツバーガーセットの出来上がりです」（いぬきち氏）



◎Lチキバンズ（84円）＋◎メガメンチ（235円）＋◎北海道産じゃがいも使用フライドポテト（181円）＝TOTAL 500円【ローソン】





健康面や体形が気になる人はヘルシーさも重視したいところ。オススメはどのコンビニにも必ず置いてある豆腐パックの活用。

「安いだけでなく、かさ増しにもなる豆腐。ファミマの『きぬごし豆腐』は3個で128円とお買い得。豆腐に『千切りキャベツ』（118円）を加え、そこに『ファミチキ』（248円）をオン。

チキンからにじみ出る肉汁をキャベツに吸わせながら食べると満足度◎。タンパク質が豊富なので、不足しがちな栄養も補えます」（山口氏）



◎きぬごし豆腐（1個当たり43円）＋◎千切りキャベツ（118円）＋◎ファミチキ（248円）＝TOTAL 409円【ファミリーマート】g





工夫次第でまだまだコスパよく楽しめそうなコンビニ飯。キャンペーン情報やお買い得商品を上手に利用して厳しい値上げの波に打ち勝とう。

＊価格は税込みです。地域・店舗により、取り扱いのない場合があります。また、価格が異なることもあります

取材・文／渡辺ありさ