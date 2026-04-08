『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に、滋賀県在住の女性（37）から「スッポンをどうにかしてほしい」という依頼が届く。昨年、引っ越しをした依頼者は、可愛いインテリアの構想を練っていた。引っ越しから2ヶ月が経った頃、夫が近所の居酒屋さんで飼われていた２匹のスッポンを突然連れて帰ってきた。リビングに置かれた水槽で飼い始めたため、インテリアどころではなくなってしまった。「去年の年末まで」という約束で渋々同居を許可したが、新年になってもまだいるスッポン…。

エース（バッテリィズ）探偵が依頼者の自宅で調査を開始。白を基調にしたきれいなリビングの片隅に、水槽でくつろぐ2匹のスッポンを確認した。夫は小さい方にアレクサンドラ（アレク）、大きい方にミケランジェロ（ミケ）と名付け、甲羅を磨いて「こしょばいんかー」と可愛がっているという。依頼者の意思を再確認すると「いなくなってほしい」、その方法は「スッポンを食べたい人がいただくのがベスト」で、つぶらな瞳に少し愛着が湧いているから自分は食べたくないそうだ。

仕事を終えて帰宅した夫に、普段の世話の様子を見せてもらうエース探偵。台所のシンクで甲羅を洗ってから浴槽へ。シャワーからの流水で、流れるプールのような状態にした浴槽を、アレクが楽しそうに泳いでいる。その後は亀用のリード（！）を装着してお散歩タイムだ。

夫と2人きりになったところで、スッポンを飼い始めた動機を質問すると、その衝撃の回答に探偵が真顔で絶句！ スタジオが恐怖の悲鳴に包まれた！！

廃業する居酒屋から、余ったから持って帰ってくれ、と託された食材のスッポンがアレクとミケ。夫にとって彼らはハナから「食べるため」のもの。せっかくだからおいしく食べようときれいな水で飼育し、浴槽や公園で運動させて、湯がいたササミだけを与えてきたのだ。命をありがたくいただくために、きちんと世話をする。この理屈を探偵がなんとか飲み込もうとしている横で、命の危機を察したアレク。

連れ帰ってから8ヶ月が経ってしまったのは、食べるタイミングがなかっただけとのこと。「じゃあ話早いですね」と言うエース探偵に、番組スタッフが思わず「え、食うん？」と驚きのカットイン。「食べたらいなくなるから、奥さんの『いなくなってほしい』という依頼と成立する」と、名探偵エースが最短で解決策を叩き出した。

直後に映し出されたスッポン鍋の衝撃映像に、スタジオに再び戦慄が走る！……が実はこのスッポン、アレク&ミケとは違う個体。依頼者がスッポン鍋にショックを受けた場合に、「アレクとミケではない」と明かし、安心させるための保険である。

ところが、依頼者はエース探偵の優しさを軽々と飛び越えた。夫の「食べるために飼っていた」という動機を知った瞬間は目を丸くしたものの、スッポン料理店店主が運び込んだスッポン鍋を、アレクとミケだと“誤解”した上で「おいしい！」と食べた！ 食べたくないと言っていたのに！？

探偵が「全部が全部、思ってる展開と違いすぎて……」と戸惑いながら、「ミケとアレクじゃないんですよこれ」と種明かし。「いろいろ考えた上でありがたくいただいた」と複雑な心境を明かした依頼者は、アレクとミケを店主に食材として譲ることを提案し、夫もそれに同意した。アレク&ミケ、絶体絶命！！！と、思いきや・・・

アレクとミケは夫の飼育方法のせいで筋肉モリモリになっていた。食材としては硬すぎるため、店の大きな水槽で看板スッポンとして飼われているという。

この平和な後日談に、スタジオが笑顔と拍手に包まれた。芸ならぬ、筋肉は身を助けることを2匹のスッポンが証明したこのVTRは、4月3日に放送された『探偵！ナイトスクープ』で公開された。