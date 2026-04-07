あの、ミニドレスからほっそり美脚を披露！ 『外道の歌season2』共演の窪塚洋介とのツーショットも
歌手やタレントとして活動するあのさんは4月6日、自身のInstagramを更新。ドラマ『外道の歌season2』（DMM TV）の完成披露試写会に出演した際の写真を公開しました。
【写真】あの、ミニドレスから美脚を披露
全身ショットを披露しているあのさんは、リボンが印象的なブルーのミニドレスに白いヒールを合わせたコーディネートで、すらりと伸びた美脚が際立っています。3〜4枚目では、俳優の窪塚洋介さんとのツーショットを公開。黒いスーツを着用した窪塚さんと、作品タイトルの前でポーズを決めています。
(文:五六七 八千代)
【写真】あの、ミニドレスから美脚を披露
ブルーのミニドレスで美脚披露あのさんは「『外道の歌』完成披露試写会でした。漫画にもドラマにも胸打たれ、なんとseason2から この作品に携われたこと、とても嬉しいです」とつづり、5枚の写真を投稿しました。
Xでも窪塚さんとのツーショット公開同日にはX（旧Twitter）も更新し、2枚の写真を公開したあのさん。窪塚さんとの自撮りツーショットも披露しているので、気になる人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)