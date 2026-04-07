歌手やタレントとして活動するあのさんは4月6日、自身のInstagramを更新。ドラマ『外道の歌season2』（DMM TV）の完成披露試写会に出演した際の写真を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：あのさん公式Instagramより）

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歌手やタレントとして活動するあのさんは4月6日、自身のInstagramを更新。ドラマ『外道の歌season2』（DMM TV）の完成披露試写会に出演した際の写真を公開しました。

【写真】あの、ミニドレスから美脚を披露

ブルーのミニドレスで美脚披露

あのさんは「『外道の歌』完成披露試写会でした。漫画にもドラマにも胸打たれ、なんとseason2から この作品に携われたこと、とても嬉しいです」とつづり、5枚の写真を投稿しました。

全身ショットを披露しているあのさんは、リボンが印象的なブルーのミニドレスに白いヒールを合わせたコーディネートで、すらりと伸びた美脚が際立っています。3〜4枚目では、俳優の窪塚洋介さんとのツーショットを公開。黒いスーツを着用した窪塚さんと、作品タイトルの前でポーズを決めています。

Xでも窪塚さんとのツーショット公開

同日にはX（旧Twitter）も更新し、2枚の写真を公開したあのさん。窪塚さんとの自撮りツーショットも披露しているので、気になる人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)