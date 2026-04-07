パンサー尾形、８歳愛娘と再びテレビ共演＆仲睦まじい２SHOTも
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが６日、オフィシャルブログを更新。尾形と８歳の長女・さくらちゃんのテレビ収録に同行した様子を明かし、反響を呼んでいる。
あいさんのブログは、８歳の娘・さくらちゃんや愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、「テレビ収録でした」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「今日はパパとさくちゃんテレビ収録でした！！」と報告し、ピンクの襟元に鮮やかなブルーのワンピース に身を包んで笑顔でピースポーズを決める長女とシンプルなオフホワイトのTシャツにホワイトのパンツを合わせたラフな姿の尾形が寄り添うように並ぶ親子ショットを公開。
収録の様子を裏で見守ったあいさんは、「本当に面白すぎて楽しすぎました！」と現場の雰囲気を伝え、「また詳細がでたらすぐにお知らせさせていただきます」と予告。
さらに「パパからパワーをもらった日」と題して更新したブログでは、テレビ局で用意された弁当についても言及。「テレビ局のお弁当がうれしくて 普段食べないごはんも いっぱい食べてました」と明かし、「パパ、毎日こんな美味しいお弁当あっていいなぁ」と嬉しそうに食事を楽しむ長女の姿を公開した。
また、尾形の仕事ぶりを間近で見たことで、「テレビ局にも行って夢がまた膨らんで さくらがんばる！！って！！！笑」と前向きな言葉も飛び出したことも報告。「パワーをもらってました」と充実した一日を振り返り、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「さくちゃんのツッコミまた観れるかな」「楽しみ」「素敵な経験」「尾形さん再び滝汗だったのでは？」「いつも楽しそうな尾形家族､ほんと大好きなんで､放送日も 楽しみにしてます」などの声が寄せられている。
あいさんのブログは、８歳の娘・さくらちゃんや愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
収録の様子を裏で見守ったあいさんは、「本当に面白すぎて楽しすぎました！」と現場の雰囲気を伝え、「また詳細がでたらすぐにお知らせさせていただきます」と予告。
さらに「パパからパワーをもらった日」と題して更新したブログでは、テレビ局で用意された弁当についても言及。「テレビ局のお弁当がうれしくて 普段食べないごはんも いっぱい食べてました」と明かし、「パパ、毎日こんな美味しいお弁当あっていいなぁ」と嬉しそうに食事を楽しむ長女の姿を公開した。
また、尾形の仕事ぶりを間近で見たことで、「テレビ局にも行って夢がまた膨らんで さくらがんばる！！って！！！笑」と前向きな言葉も飛び出したことも報告。「パワーをもらってました」と充実した一日を振り返り、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「さくちゃんのツッコミまた観れるかな」「楽しみ」「素敵な経験」「尾形さん再び滝汗だったのでは？」「いつも楽しそうな尾形家族､ほんと大好きなんで､放送日も 楽しみにしてます」などの声が寄せられている。