【イベントレポート】日常に潜む“驚き”を見つける方法とは？ナショナル ジオグラフィック写真家 アナンド・ヴァルマ氏 特別メディアセッション

世界的なサイエンスフォトグラファーのアナンド・ヴァルマ氏が、日本のメディアに初登場！

ナショナル ジオグラフィック主催のアースマンス特別企画として開催された本セッションでは、自然界の「隠された驚異」を可視化するヴァルマ氏の情熱的なストーリーテリングが展開されました。

日本のアニメーションから受けた影響や、日常の「驚き」を見つけるためのヒントなど、読者の知的好奇心をくすぐる深いトークセッションの模様をQ&Aを交えてレポートします。

ナショナル ジオグラフィック写真家 アナンド・ヴァルマ氏 特別メディアセッション

ディズニーが展開する「アースマンス（地球月間）」を記念し、ナショナル ジオグラフィック主催による特別メディアセッションが開催されました。

本セッションには、ナショナル ジオグラフィック・エクスプローラーであり、世界的なサイエンスフォトグラファーのアナンド・ヴァルマ氏がオンラインで登壇。

日本のメディアの取材を受けるのは今回が初となるヴァルマ氏から語られた、自然界の「見えない世界」を可視化する写真への哲学と、質疑応答の様子をレポートします。

科学者への夢から、「驚き」を共有する写真家へ

子どもの頃から自然や動物が大好きで、海洋生物学者などの科学者になることを夢見ていたというヴァルマ氏 。

写真の持つ力に気づいたのは、高校生の頃だったと言います。

「初めて撮った写真は、ピントも合っていない美しいとは言えないものでした。しかし、それを見た親友が細部まで写っていることに大興奮し、『自分もカメラが欲しい』と言ってくれたのです 。その時初めて、写真は発見という体験を共有し、人と人を繋ぐことができるのだと気づきました 」

その後、世界中を飛び回る冒険的な撮影を経て、自身のスタジオ「Wonder Lab」を設立。

環境をコントロールし、科学や自然を新しい方法で精密に映し出すサイエンス・フォトグラフィーの道へと進みました。

インスピレーションの源は「ジブリ作品」などの日本アニメ

ミクロな寄生虫や、卵の中で成長するヒナなど、肉眼では見えない世界を独自の技術で撮影しているヴァルマ氏。

その独特な映像美のルーツについて、驚きのエピソードが語られました。

「私の写真に最も大きな影響を与えたのは、実は日本のアニメーションです 。子どもの頃は『ドラゴンボールZ』に夢中になり、視覚的なインスピレーションとしてはスタジオジブリの『もののけ姫』などから大きな影響を受けました 。アニメのクリエイターたちは、キャラクターやシーンの『何を強調し、何を描かないか（影にするか）』を非常に慎重に解釈しています。私はその教訓を写真に取り入れ、科学的な被写体をどのようにライティングし、どこを影に残すかを工夫しています」

このアプローチにより撮影された寄生虫の写真がナショナル ジオグラフィック誌の表紙を飾った際、読者から「虫は気持ち悪いと思っていたけど、今はクールだと思う」というメッセージが届いたそうです 。

「その時、自分の写真を通して、人々の科学や自然に対する考え方を変えることができると確信しました 」とヴァルマ氏は語ります。

散漫な現代人への解毒剤は「Wonder（驚き）」

プレゼンテーションの終盤、ヴァルマ氏は現代の私たちが抱える課題について深く言及しました。

「私たちの『注意力』は神聖なものです。私たちが何に注意を向けるかが、最終的に私たちが何を大切にするかに影響を与えます 。しかし、年々その注意力を保つことが難しくなっています 。私にとって、この散漫になった注意力に対する解毒剤こそが『Wonder（驚き）』なのです 。驚きは私たちを立ち止まらせ、可能性を広げ、自分がより大きな存在の一部であることを思い出させてくれます 」

日常の「驚き」を見つけるためのコツとは？

セッションの最後に行われた、日本のメディアとの質疑応答の様子をピックアップしてお届けします。

Q：日常に潜む驚き（ワンダー）に気づくために、普段から意識できる習慣や視点のコツがあれば教えてください。

ヴァルマ氏：

『Slow-looking（ゆっくり見る）』という哲学を取り入れることが鍵です。

それは、環境を構造的に見るためのトレーニングです。

目の前にあるものの色、構造、線、あるいは物理的な特徴だけに限定してゆっくりと観察してみてください。

また、自分が完全に理解できないパターンや驚くような細部に気づき、環境に対して『問いを立てる』練習をすることも有効です。

そうすることで、普段なら通り過ぎてしまうものに気づくことができるようになります。

Q：生き物を扱う際、ストレスを与えないための倫理観や批判に対するアプローチはどうされていますか？

ヴァルマ氏：

私の撮影アプローチは、その動物が安全で快適に過ごすために何が必要かを最もよく知っている科学者と緊密に連携することです。

光や熱、音が動物に害を与えないか、ストレスのサインは何かを常に科学者に確認しながら進めています。

また、自分の撮影プロセスを透明化し、生物を保護するためにどのような手順を踏んでいるかを人々に理解してもらうことが重要だと考えています

Q：ご自身の作品を今後どのように活用していきたいですか？

ヴァルマ氏：

SNSは多くの人に届きますが、短時間で消費されるため深い影響を残すのが難しいと感じています。

一方で展覧会は時間はかけられますが、体験できる人が限られます。

最も長く続くインパクトを生み出すためには、学校や教育者と提携し、私が作った物語を生徒たちの学びに変えていくことだと考えています。

自然界の美しさと驚異を、最新技術と熱い哲学で切り取るアナンド・ヴァルマ氏。

彼の挑戦に密着したドキュメンタリー番組『PHOTOGRAPHER：ファインダー越しの世界』は、ディズニープラスにて独占配信中です。

また、4月11日（土）・12日（日）には、横浜赤レンガ倉庫にて氏の作品も展示されるアースマンス特別イベント「ナショナル ジオグラフィック ワンダーキャンプ」が開催されます。

ぜひ皆さんも、日常の中にある「驚き（Wonder）」を見つける視点を取り入れてみてくださいね！

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