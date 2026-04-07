世界的人気を集めた韓国ドラマ「愛の不時着」をはじめ、さまざまな作品で主演を務める俳優のヒョンビンが７日、国家情報院から「名誉スパイ防止要員」に任命されたと、現地メディアのイーデイリーなどが報じた。

記事によると、今回の任命について国家情報院は、「スパイ罪の改正を機に、これまで『北朝鮮スパイを摘発・検挙する』という狭い意味でのみ認識されてきたスパイ罪について、正確な概念と重要性を国民に知らせるために設けられた」「最近、外国における先端技術・防衛産業の機密流出など、国家存亡を脅かす事件が頻発しており、スパイ罪の重要性がますます高まっている」とし、「国家情報院は『名誉スパイ防止要員』であるヒョンビン氏とともに、隙のないスパイ罪の認知活動を通して、国民の期待に積極的に応じていく」と明かしたと伝えた。

韓国の国会は２月２６日、刑法第９８条の改正を通してスパイ罪の適用範囲を「敵国から外国」へと拡大し、北朝鮮だけでなく高度化した外国のスパイ活動からも大韓民国を守ることができる、制度的基盤を構築した。

同メディアはヒョンビンが２０２３年、映画「極限境界線ー救出までの１８日間」に出演し、タリバンで拉致された韓国人を救出するため最後まで孤軍奮闘する現地工作員のパク・デシクを演じた縁で、「名誉スパイ防止要員」に白羽の矢が立ったとみていると伝えた。