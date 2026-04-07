【ちいかわ】大人気「ちいかわ焼き」に“あのキャラ”新登場！激かわ新グッズもめちゃ充実だよ〜♪【即買いラインナップ】

「ちいかわ焼き」の1号店「ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店」がオープン1周年！

【全写真】新キャラも登場！「ちいかわ焼き＆新作グッズのデザイン」画像まとめ

それを記念して、2026年4月7日（火）より、新しいキャラクターの「ちいかわ焼き」3種が登場しました♪

ふわふわの生地にあんやクリームをたっぷりはさみこみ、店内でじっくり焼き上げた「ちいかわ焼き」に、チーズクリームが入った「モモンガ」、マロンクリームの「くりまんじゅう」、抹茶味の「ラッコ」が期間限定で仲間入り。

さらにちいかわ焼きオリジナルイラストを使用したグッズも多数販売されます。ぜひチェックしてみて！

新商品紹介

⚫︎モモンガ（チーズ）

価格：1個350円（税込）

期間：2026年4月7日〜4月12日／2026年4月27〜5月3日／2026年5月18〜5月24日

販売店舗：ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店、ちいかわ焼きイオンモール幕張新都心店

※2026年5月18日より、ちいかわ焼き名古屋PARCO店でも販売開始

⚫︎くりまんじゅう（マロンクリーム）

価格：1個350円（税込）

期間：2026年4月13日〜4月19日／2026年5月4日〜5月10日／2026年5月25日〜5月31日

販売店舗：ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店、ちいかわ焼きイオンモール幕張新都心店

※2026年5月25日より、ちいかわ焼き名古屋PARCO店でも販売開始

⚫︎ラッコ（抹茶）

価格：1個350円（税込）

期間：2026年4月20日〜4月26日／2026年5月11〜5月17日

販売店舗：ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店、ちいかわ焼きイオンモール幕張新都心店

※2026年5月11日より、ちいかわ焼き名古屋PARCO店でも販売開始。店舗によっては購入時に個数制限がある可能性があります。

新オリジナルグッズ紹介

⚫︎ちいかわ焼き 店員さんなマスコット

種類：ちいかわ、ハチワレ、うさぎ

価格：各1,870円（税込）

⚫︎ちいかわ焼き 店員さんなおみやげマグネット

種類：ちいかわ、ハチワレ、うさぎ

価格：各770円（税込）

⚫︎ちいかわ焼き 店員さんなチャーム付きアクリルキーホルダー

種類：ちいかわ、ハチワレ、うさぎ

価格：各770円（税込）

⚫︎ちいかわ焼き スマホに貼れるサイズのステッカー

種類：ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、ロゴ、のれん

価格：各330円（税込）

⚫︎ちいかわ焼き 折り畳みエコバッグ

価格：各1,760円（税込）

⚫︎ちいかわ焼き 店員さんなほどよいサイズの巾着

価格：各1,320円（税込）

⚫︎ちいかわ焼き ミニのぼり

価格：各1,320円（税込）

店舗概要

◆ちいかわ焼き 横浜ワールドポーターズ店

所在地：神奈川県横浜市中区新港2-2-1

営業時間：10:30-21:00

年間休日：不定休

入場方法：フリー入場（一部抽選予約）

◆ちいかわ焼き イオンモール幕張新都心店

所在地：千葉県千葉市美浜区豊砂1-1他

営業時間：10:00-21:00

年間休日：不定休

入場方法：フリー入場（一部抽選予約）

◆ちいかわ焼き名古屋PARCO店

所在地： 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 西館B1F

営業時間：10:00-20:00

年間休日：不定休

入場方法：抽選予約