毎熊克哉主演『見えない娘』で18年R‐1王者・濱田祐太郎が映画初出演！ 友近、浅沼晋太郎、加藤雅也も登場
毎熊克哉が主演する映画『見えない娘 THE INVISIBLES』より、友近、濱田祐太郎、浅沼晋太郎、加藤雅也の出演が発表され、コメントが到着した。
【写真】濱田祐太郎が透明人間と出会う迷子の男性役に 『見えない娘』追加キャスト陣
本作は、ドキュメンタリー映画『14歳の栞』『大きな家』や、社員全員がタイムループする劇映画『MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』を手掛けた竹林亮監督の最新作。
とある島で、父・星野学（毎熊克哉）と、三姉妹である風子（近藤華）、音々（矢山花）、ひかり（鈴木凜子）はひそやかに暮らしている。それは、末っ子のひかりが透明人間という秘密があるから。東京の祖母・砂川エリ子（余 貴美子）が入院したという知らせを受け、心配性の父と、娘たちは東京への旅に出ることになる。
このたび、追加キャスト4名が発表。
友近が演じるのは、星野一家が旅の途中で出会う喫茶店の店員。「家族みんなが可愛らしすぎて透明人間の子が透明なのに見えてないのに愛おしくみえてこの先この子はどうなっていくんだろうと親心で見守ってました」と語る。
周囲から見えないひかりが出会う、盲目の半澤優太役には、R‐1ぐらんぷり2018優勝者であるお笑い芸人・濱田祐太郎。「今回映画に初出演ということで出演のお話をいただいた時はとても嬉しかったです。目の見えない状態でも監督やスタッフの皆さんがサポートしてくれたおかげでやり切ることができました」とコメント。
女優である砂川エリ子のヘアメイク役は、声優だけでなく、俳優、脚本家として幅広く活躍する浅沼晋太郎。「監督のお人柄が現場にあらわれているのでしょうか、本当に丁寧で、穏やかな撮影でした」と現場を振り返る。
オープニングで鮮烈な印象を残す医者役にはベテラン実力派俳優である加藤雅也。「この役は、『見えない娘」が本当に存在するのではないかと観客に信じてもらうための重要なシーンだと伺い、その一端を担えればと思い参加させていただきました」と語った。
映画『見えない娘 THE INVISIBLES』は8月公開。
※追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■友近：水野富美子（喫茶店の店員）役
人間ドラマとSFがドッキングした作品。なんだか感情がいったりきたり揺さぶられました（いい意味で）。
私は喫茶店のよく喋るマダム店員役だったんですが家族みんなが可愛らしすぎて透明人間の子が透明なのに見えてないのに愛おしくみえてこの先この子はどうなっていくんだろうと親心で見守ってました。
監督はすごく物腰が柔らかいんですがクリエイティブな才能をお持ちの方で今後も何かご一緒できたら楽しいものが作れそうだなぁと勝手に思っていました。
■濱田祐太郎：半澤優太（迷子の男性）役
今回映画に初出演ということで出演のお話をいただいた時はとても嬉しかったです。目の見えない状態でも監督やスタッフの皆さんがサポートしてくれたおかげでやり切ることができました。撮影ではひかり役の鈴木リコちゃんと一緒で合間に好きなゲームやキャラクターの話をして楽しく過ごしました。リコちゃんは周りの人を明るくする天使のような可愛さもありつつ、暑い撮影の中冷たい保冷剤を周りの人に当ててリアクションを楽しんでるそんな小悪魔みたいな一面も素敵でした。ぜひたくさんの人に見て欲しい映画です。
■浅沼晋太郎：MAMORU（ヘアメイク）役
監督のお人柄が現場にあらわれているのでしょうか、本当に丁寧で、穏やかな撮影でした。
役柄上、あろうことか余貴美子さんのお顔に触れなくてはならなかったために恐縮と緊張でどうにかなりそうでしたが、余さんが終始気さくに接してくださり、優しく受け入れてくださったことで、すごく救われたのをよく覚えています。
自分にとってとても光栄で、印象深い作品となりました。
■加藤雅也：小柳仁（医者）役
竹林監督の『MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』を拝見し、監督のオフィスでお話を伺う中で、宣伝を含め映画制作のさまざまなプロセスを自分たちで手がけていると知り、とても新しい取り組みだと感じました。今回はオープニングに登場する医者役でお声がけいただきました。この役は、「見えない娘」が本当に存在するのではないかと観客に信じてもらうための重要なシーンだと伺い、その一端を担えればと思い参加させていただきました。次回作では、もう少し物語の中心に関わる役どころでご一緒できたら嬉しいです（笑）。
【写真】濱田祐太郎が透明人間と出会う迷子の男性役に 『見えない娘』追加キャスト陣
本作は、ドキュメンタリー映画『14歳の栞』『大きな家』や、社員全員がタイムループする劇映画『MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』を手掛けた竹林亮監督の最新作。
とある島で、父・星野学（毎熊克哉）と、三姉妹である風子（近藤華）、音々（矢山花）、ひかり（鈴木凜子）はひそやかに暮らしている。それは、末っ子のひかりが透明人間という秘密があるから。東京の祖母・砂川エリ子（余 貴美子）が入院したという知らせを受け、心配性の父と、娘たちは東京への旅に出ることになる。
友近が演じるのは、星野一家が旅の途中で出会う喫茶店の店員。「家族みんなが可愛らしすぎて透明人間の子が透明なのに見えてないのに愛おしくみえてこの先この子はどうなっていくんだろうと親心で見守ってました」と語る。
周囲から見えないひかりが出会う、盲目の半澤優太役には、R‐1ぐらんぷり2018優勝者であるお笑い芸人・濱田祐太郎。「今回映画に初出演ということで出演のお話をいただいた時はとても嬉しかったです。目の見えない状態でも監督やスタッフの皆さんがサポートしてくれたおかげでやり切ることができました」とコメント。
女優である砂川エリ子のヘアメイク役は、声優だけでなく、俳優、脚本家として幅広く活躍する浅沼晋太郎。「監督のお人柄が現場にあらわれているのでしょうか、本当に丁寧で、穏やかな撮影でした」と現場を振り返る。
オープニングで鮮烈な印象を残す医者役にはベテラン実力派俳優である加藤雅也。「この役は、『見えない娘」が本当に存在するのではないかと観客に信じてもらうための重要なシーンだと伺い、その一端を担えればと思い参加させていただきました」と語った。
映画『見えない娘 THE INVISIBLES』は8月公開。
※追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■友近：水野富美子（喫茶店の店員）役
人間ドラマとSFがドッキングした作品。なんだか感情がいったりきたり揺さぶられました（いい意味で）。
私は喫茶店のよく喋るマダム店員役だったんですが家族みんなが可愛らしすぎて透明人間の子が透明なのに見えてないのに愛おしくみえてこの先この子はどうなっていくんだろうと親心で見守ってました。
監督はすごく物腰が柔らかいんですがクリエイティブな才能をお持ちの方で今後も何かご一緒できたら楽しいものが作れそうだなぁと勝手に思っていました。
■濱田祐太郎：半澤優太（迷子の男性）役
今回映画に初出演ということで出演のお話をいただいた時はとても嬉しかったです。目の見えない状態でも監督やスタッフの皆さんがサポートしてくれたおかげでやり切ることができました。撮影ではひかり役の鈴木リコちゃんと一緒で合間に好きなゲームやキャラクターの話をして楽しく過ごしました。リコちゃんは周りの人を明るくする天使のような可愛さもありつつ、暑い撮影の中冷たい保冷剤を周りの人に当ててリアクションを楽しんでるそんな小悪魔みたいな一面も素敵でした。ぜひたくさんの人に見て欲しい映画です。
■浅沼晋太郎：MAMORU（ヘアメイク）役
監督のお人柄が現場にあらわれているのでしょうか、本当に丁寧で、穏やかな撮影でした。
役柄上、あろうことか余貴美子さんのお顔に触れなくてはならなかったために恐縮と緊張でどうにかなりそうでしたが、余さんが終始気さくに接してくださり、優しく受け入れてくださったことで、すごく救われたのをよく覚えています。
自分にとってとても光栄で、印象深い作品となりました。
■加藤雅也：小柳仁（医者）役
竹林監督の『MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』を拝見し、監督のオフィスでお話を伺う中で、宣伝を含め映画制作のさまざまなプロセスを自分たちで手がけていると知り、とても新しい取り組みだと感じました。今回はオープニングに登場する医者役でお声がけいただきました。この役は、「見えない娘」が本当に存在するのではないかと観客に信じてもらうための重要なシーンだと伺い、その一端を担えればと思い参加させていただきました。次回作では、もう少し物語の中心に関わる役どころでご一緒できたら嬉しいです（笑）。