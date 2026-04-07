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政治評論家で作家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「沖縄の鬼畜な活動家たち！辺野古での目に余る行為！ニュースまとめ」を公開した。動画では、辺野古での基地建設抗議活動にまつわる死亡事故や玉城デニー知事の姿勢、そして「オール沖縄」の現状について、強い怒りと懸念を交えて語っている。



竹田氏は冒頭、辺野古のダンプカー事故で警備員が死亡した件について、沖縄県警が抗議活動を行っていた女性を重過失致死容疑で立件する方針を固めたという『産経新聞』の報道をフリップで示しつつ取り上げた。危険な抗議活動が常態化している現状に対し、「人が死んで喜ぶ」「死神的な行為」と強い言葉で非難した。また、玉城デニー知事が事故当時の防犯カメラ映像を確認しようとしない姿勢や、歩行者の安全を守るガードレール設置を不便だという理由で認めない県政の対応を疑問視。「人の命よりも便利だから？」と呆れを見せ、「知事も沖縄県政もプロの活動家たちも、これ全部グルなわけですよ」と厳しく断じた。



続いて、国との辺野古訴訟において沖縄県が15件すべてで敗訴した事実を『琉球新報』の紙面を提示しながら紹介。「オール沖縄が終了したことを象徴するような紙面だ」と指摘した。また、直近の沖縄市長選で基地容認派の新人が当選し、県内で「オール沖縄」の市長がゼロになったことに触れ、「歴史的勝利だ」と評価。選挙結果が示す通り、「県民の心が基地問題から離れていっている」と独自の分析を展開した。



動画の終盤では、一部の活動家が沖縄の悲惨な歴史を政治的プロパガンダやビジネスに利用している構造を問題視。偏った歴史教育が行われていると懸念を示し、琉球処分や沖縄戦の事実に基づいた教育の重要性を説いた。最後に竹田氏は、過激化する基地反対運動について「日本の未来のためじゃない。もう活動のための活動ですから。県民は置き去りですよね」と苦言を呈し、沖縄の現状に警鐘を鳴らした。