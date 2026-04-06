４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」が６日放送のＴＢＳ系「ＣＤＴＶ ライブ！ ライブ！」（月曜・午後７時）に２週連続の出演。テレビ初披露となる「ウスバカゲロウ」と１９９４年発表の名曲「Ｔｏｍｏｒｒｏｗ ｎｅｖｅｒ ｋｎｏｗｓ」の２曲を熱唱した。

ボーカルの桜井和寿はまず、生ギターで３月発売のアルバム「産声」収録曲「ウスバカゲロウ」を歌唱。暗転後に、Ｗミリオン記録の「Ｔｏｍｏｒｒｏｗ―」をスタンドマイクで熱唱すると、笑顔で「ありがとうございました」と頭を下げた。

超人気バンドの名曲披露にネットも沸騰。ネット上には「ミスチル最高！」「ミスチルの歌は心に染みる」「ミスチルがｔｏｍｏｒｒｏｗ ｎｅｖｅｒ ｋｎｏｗｓ歌ってて神」などの声に加え、ルックス、歌声ともに変わらない桜井に「ミスチルの桜井さん ガチでずっと声変わってねぇな…かっこよすぎ」「ミスチル Ｔｏｍｏｒｒｏｗｎｅｖｅｒ ｋｎｏｗｓ 声に年齢を感じない。桜井さん、ぱないなぁ」「ミスチルすご…Ｔｏｍｏｒｒｏｗ ｎｅｖｅｒ ｋｎｏｗｓ思わず聴き入ってしまった 時が経ってもこんなに歌えるのすごすぎ」などの称賛の声や「ミスチルって色褪せない いつも新しい気持ちになる歌を歌うんだろうね」「ミスチルさんが流れると必ず母がうたう」などの熱い声があふれた。