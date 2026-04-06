話のネタになりそうな「山形県のお土産」11選！ 2位「からからせんべい」を抑えた1位は？【2026年調査】
長い冬が終わりを告げ、春の足音が聞こえ始めるこの時期は、旅の思い出もより鮮明に残ります。定番から隠れた名作まで、手渡した相手の笑顔が引き出せるような魅力的なラインナップに注目が集まりました。
All About ニュース編集部では、2026年3月24日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、話のネタになりそうな「山形県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「山形県庄内地方の『からからせんべい（宇佐美煎餅店）』は、三角形の黒糖せんべいの中に民芸品などの小さな玩具が入った、江戸時代から続く伝統的なお菓子です。振ると音が鳴るワクワク感、150種以上ある中身の謎、職人技が光る手作りの品質が、子供から大人まで楽しめる話題の絶えないお土産として人気です」（60代男性／千葉県）
「中のおもちゃが何が入ってるかワクワク。イベントみたいに楽しめると思うから」（20代女性／東京都）
「シンプルで美味しいから」（20代女性／栃木県 ）
▼回答者コメント
「果物とカレーの意外な組み合わせがインパクトを呼ぶと思う、味の想像がつきにくく自然と会話のネタになると思います」（60代男性／神奈川県）
「珍しいものだから面白そう」（20代女性／広島県）
「味が気になる」（40代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月24日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、話のネタになりそうな「山形県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：からからせんべい（宇佐美煎餅店）／30票庄内地方に伝わる、振ると「カラカラ」と音がする不思議なお煎餅です。中からは和紙に包まれた小さな玩具が出てくるという、遊び心あふれる仕掛けが特徴。何が出てくるか分からないワクワク感は、お土産を渡す相手とのコミュニケーションを豊かにしてくれる絶好のツールです。
▼回答者コメント
「山形県庄内地方の『からからせんべい（宇佐美煎餅店）』は、三角形の黒糖せんべいの中に民芸品などの小さな玩具が入った、江戸時代から続く伝統的なお菓子です。振ると音が鳴るワクワク感、150種以上ある中身の謎、職人技が光る手作りの品質が、子供から大人まで楽しめる話題の絶えないお土産として人気です」（60代男性／千葉県）
「中のおもちゃが何が入ってるかワクワク。イベントみたいに楽しめると思うから」（20代女性／東京都）
「シンプルで美味しいから」（20代女性／栃木県 ）
1位：さくらんぼカレー（後藤屋）／73票山形の名産・さくらんぼを丸ごと使用した、ピンク色のルウが衝撃的な「さくらんぼカレー」が圧倒的な票数で1位に。見た目のインパクトとは裏腹に、果実の甘みが隠し味となった奥深い味わいが楽しめます。「驚き」と「ご当地感」が同居した、まさに「ネタ」にふさわしい逸品です。
▼回答者コメント
「果物とカレーの意外な組み合わせがインパクトを呼ぶと思う、味の想像がつきにくく自然と会話のネタになると思います」（60代男性／神奈川県）
「珍しいものだから面白そう」（20代女性／広島県）
「味が気になる」（40代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)