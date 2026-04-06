俳優の今田美桜（29）が、腕や美脚があらわになったノースリーブコーデなど、無邪気な姿を公開し、反響が寄せられている。

【映像】今田美桜がお酒を飲んではしゃぐ姿や美脚あらわなノースリーブコーデ（複数カット）

これまでも、お酒を飲んでテンションが上がっている様子や、胸元が大胆に開いたセクシーなドレス姿でほほえむ写真など、さまざまな表情をInstagramで見せてきた今田。

美脚あらわなノースリーブコーデに絶賛の声

4月4日には「今田美桜スペシャルイベント2026」と題したファンイベントを開催し、翌日の投稿で「たのしかった日。ありがとう〜」とコメント。ノースリーブのトップスにスカートを合わせたコーディネートでポーズを決める姿や、無邪気に笑っている写真、水玉模様のドレス姿などイベントの裏側を公開している。

この投稿にファンからは「イベント楽しかったです！衣装もめちゃくちゃ似合ってて天使みたいだった」「スタイル素晴らしい！」「すごい大人っぽい、セクシーな雰囲気です」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）