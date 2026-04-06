陸上界の超新星 スーパー12歳 村山玲奈さん【徳島】
北島町に、陸上・中長距離界を震撼させるスーパーキッズがいました。
小学生の国内史上最高記録を樹立、はやくも高校生と互角に渡り合う「奇跡の12歳」に、カメラが迫りました。
北島町の村山玲奈さんです。
軽快にトラックを駆ける、あどけなさの残る12歳。
けど彼女、ただ者じゃありません。
2025年11月、県内の小学生が出場した中長距離の記録会で、1000m・2分54秒82をマーク。
今、ネット上でその異次元の速さが話題を呼んでいるという玲奈さん。
一体、どれくらいはやいかというと、こちらをご覧ください。
これは3月、香川で開かれた大会の様子。
2位以下をまとめて置き去りにして、圧倒的な一人旅。
これぞまさに異次元の速さ、まさしくスーパーキッズです！
（村山玲奈さん）
「お兄ちゃんが、この競技場で走っていたのを見て、走ってみたいと思って始めた」
練習は週3日、市内の陸上競技場で行います。
コーチは父・村山竜也さん。
竜也さんもまた、かつて大塚製薬陸上部に所属し、アジア選手権にも出場した日の丸ランナーです。
この日は600m走と300m走を組み合わせたメニュー、持久力とスピードを同時に鍛えます。
（父・竜也さん）
「ある程度スピードを上げないとダメよ、流しして準備して」
玲奈さんと同じメニューをこなすのは、高校生や中学生の選手たち。
なんと男子もいます。
（父・竜也さん）
「ナイスペース、50・51 オッケー」
「5分あけるけんな」
（村山玲奈さん）
「莉菜（姉） 先行って」
（父・竜也さん）
「次、莉菜が先に行って玲奈が後ろから追いかけるようにする」
「2・3・4・5」
「ペース走みたいな感じとか、手前で負荷のかかった状態の中でスピードを上げる練習に変えたり」
「バリエーションはいろいろやっている」
あえて5秒遅れてスタートし、ピッチを上げていく。
中学生たちを相手に、いとも簡単に抜き去っていきます。
（姉・莉菜さん）
「『ごめんね』って（抜いて行った）」
（父・竜也さん）
「抜いて行きざまにスッて入ってきたん？ 余裕度が違うかった？」
「余裕？まあまあ、ええんちゃん」
「僕の感じでは6割ぐらいでしか練習はさせてない」
「もっとやれって言ったらできるんだろうけど、やってしまったら潰れるだろうから、そこまでやっていない」
そんな玲奈さんの家族は、父・竜也さんのほか、兄と姉はともに陸上部所属、お母さんも元実業団選手という、まさに陸上一家です。
3人の子どもたちのうち、玲奈さんについて竜也さんは。
（父・竜也さん）
「ラスト勝負に対する執着心は（3人の中で）一番強い気がする」
「スピードもあるが、絶対ラスト負けんなっていう安心感はある」
「レディー ゴー」
そんなスーパーキッズ玲奈さんも、トラックを離れれば、ごく普通の12歳。
ついこの間、小学校を卒業し、この春から晴れて中学一年生です。
（父・竜也さん）
「今は何をしていますか？」
（村山玲奈さん）
「マッサージだよ。あー ほぐれる」
（父・竜也さん）
「今は陸上を趣味というわけではなくメインでやっているが、陸上の人生なんて短いものだから」
「せめて僕のレベルの位置は、最低ラインとして超えて欲しい」
「日本代表でもいいし、日本選手権のステージに、 同じところに立ってみて、僕の上には軽く行って欲しいなと思う」
未来へと果てしなく広がる無限の可能性。
これからの目標は？
（村山玲奈さん）
「1500mでは4分20秒を出せるように、3000mは9分20秒を出せるように頑張りたい」
「全ての記録を塗り替えたい」
お父さんのあとを受け、いつかは日の丸、そして夢の舞台・オリンピックへ。
もしかしたらそこで、一番輝く色のメダルを手にするのも夢じゃないかもしれません。
陸上界の超新星、日本記録保持者の12歳、村山玲奈さんをご紹介しました。