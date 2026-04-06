ファン付キャリーやマットなど、ペットと人の猛暑対策「空調お出かけシリーズ」発表
スウィートマミーが展開する「ONEKOSAMA OINUSAMA」は3月、ペットと飼い主の暑さ対策をサポートする新シリーズ「空調お出かけシリーズ」を発表した。
「空調と、出かける」シリーズ
同シリーズは、マタニティ・ベビー用品の開発ノウハウを活かして開発した。深刻化する夏の猛暑に対応し、バギーやキャリー内部に熱がこもる課題を解決する。
ラインナップには、空調ファンによる空気循環で、カート内部の温度上昇を抑える冷却マット「空調クールマット」や、通気設計と空調ファンを組み合わせたペットキャリー「ファン付ペットリュック」が含まれる。
販売中の空調クールマット
販売中のファン付ペットリュック
歩行負担を軽減するAGS(Anti-Gravity Suspension)機能付きリュックや、抱っこ移動時の蒸れを軽減する「ファン付ペット抱っこ紐」、オーナー向けの空調ファン付ベストなど、開発中の最新アイテムも順次投入する。
同ブランドは、売上の1%を動物愛護団体へ寄付するプロジェクトも推進しており、商品購入が保護活動の支援につながる仕組みを構築している。
同シリーズは、4月2日から開催される「インターペット東京」にて展示・販売する。ブースでは、これら空調アイテムの実体験もできる。
「空調と、出かける」シリーズ
同シリーズは、マタニティ・ベビー用品の開発ノウハウを活かして開発した。深刻化する夏の猛暑に対応し、バギーやキャリー内部に熱がこもる課題を解決する。
ラインナップには、空調ファンによる空気循環で、カート内部の温度上昇を抑える冷却マット「空調クールマット」や、通気設計と空調ファンを組み合わせたペットキャリー「ファン付ペットリュック」が含まれる。
販売中のファン付ペットリュック
歩行負担を軽減するAGS(Anti-Gravity Suspension)機能付きリュックや、抱っこ移動時の蒸れを軽減する「ファン付ペット抱っこ紐」、オーナー向けの空調ファン付ベストなど、開発中の最新アイテムも順次投入する。
同ブランドは、売上の1%を動物愛護団体へ寄付するプロジェクトも推進しており、商品購入が保護活動の支援につながる仕組みを構築している。
同シリーズは、4月2日から開催される「インターペット東京」にて展示・販売する。ブースでは、これら空調アイテムの実体験もできる。