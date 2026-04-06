【銀座コージーコーナー】まるで″明太マヨ″な「飲む苺カスタード」販売中！つぶつぶ食感までリアルに再現。

銀座コージーコーナーは、2026年4月3日から全国の生ケーキ取扱店で『〜本物明太かマヨっちゃう！？〜飲む苺カスタード』を期間限定で販売しています。

エイプリルフール発の限定商品が今年も登場

エイプリルフールに、公式SNSアカウントに登場した「〜本物明太かマヨっちゃう！？〜飲む苺カスタード」が実際に商品化！

昨年SNSを中心に盛り上がった「〜本物かマヨっちゃう！？〜飲むカスタード」に続いて、2026年は"明太マヨ"に見える苺カスタードクリームが登場しています。

見た目は"明太マヨ"、味わいは苺の果肉入り苺カスタードクリーム。そのまま吸うのはもちろん、ケーキにかけたり、トーストにぬったりするのもおすすめです。いろいろな使い方で楽しめます。

価格は378円。

販売期間は、4月3日から12日頃まで。店舗によって発売日が異なる場合や、販売していない場合があります。

北海道・九州地方、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

商品の詳細は、公式サイトから確認できます。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部