2026年9月に創立45周年を迎えるファミリーマートが、さまざまな人気商品を“値段そのまま”で45％増量するキャンペーン「うまくて、ドでかい！ お値段そのまま なぜか45％増量作戦」を実施中。4月4日、同社の公式「X」アカウントが、増量した「天使のチーズケーキ」のカロリーについての投稿をしています。

【画像】天使のチーズケーキ、増量したカロリーがゼロに…なわけあるかーい！ ファミマのトンデモ理論を見る！（10枚）

ファミマ公式「罪悪感がなくなります」

公式アカウントは、「上にスワイプすると罪悪感なくなります」とコメント。45％増量した「天使のチーズケーキ」に羽根が生え、「増量したカロリー」をロープでつり上げている様子を描いたイラストを投稿しました。

Xのタイムライン上にこの投稿が流れてきた人は、上にスワイプすると、「天使のチーズケーキ」がカロリーを運び去ってくれるという“ネタ”なのですが……。投稿には、「カロリーを持ち上げただけでどうにかなるとでも！？」とツッコミが寄せられています。

「天使のチーズケーキ」の通常サイズは200キロカロリー弱のところ、45％増量した結果、330キロカロリーとなっています。SNS上では「カロリーベースで60％以上増量してるじゃないか」「カロリー的に天使じゃなくて悪魔じゃね？」「カロリーは見ないことにする」とカロリーを恐れる声のほか、「丸い容器に入っているので0キロカロリーのところ330と誤表記されている」「“天使の”って商品名だから体に悪いわけないよ」「お値段据え置きってことは、カロリーも据え置き説を提唱していきたい」と、現実から目をそらす声も上がっています。

味わいについては、「2層になっているから、量が増えてもくどくなくておいしい」「甘さがちょうどよくて何個でも食べられそうなくらいおいしかった」「量が多くてもぺろっといけておいしかった」「口どけよくほどよいチーズの酸味と軽い食感がなんとも上品」と絶賛するコメントが多数寄せられています。

キャンペーン「45％増量作戦」は1週目と2週目に分けて開催。開催中の2週目ではほかに、「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」「大盛 明太子スパゲティ」「テリヤキチキンとたまごのサンド」「たんぱく質が摂れる！ローストチキンのパスタサラダ」「ちょっと濃いめのおいしさ ひとくち歌舞伎揚」が増量されて発売中です。商品はなくなり次第終了となります。