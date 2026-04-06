★春も魅力満載！柳沢慎吾さんの地元・小田原巡り！★

 

春の行楽シーズン！
東京駅から新幹線でたった３３分と
アクセス抜群の観光スポット、神奈川県小田原へ！
 

＜出演者＞

郄地優吾（SixTONES）・柳沢慎吾・やす子

 

＜今回ご紹介した店舗＞

★ミナカ小田原

神奈川県小田原市栄町

 

★いなり寿司　相模屋

◎桜いなり　2個入り６００円

 

★小田原吉匠

◎鯵の唐揚げ

 

★あじ屋でん助

◎あじ比べ定食　２７３０円

 

★小田原城

神奈川県小田原市城内

 

★かまぼこ通り

・鱗吉

神奈川県小田原市本町

◎お好み天棒　６００円

◎魚河岸棒　６００円

◎自然薯棒　６００円

◎ふわぷち棒　６００円

 

・小田原籠芿

神奈川県小田原市本町

◎かに棒　４００円

◎珍味揚　４００円

◎たまねぎ棒　４００円

◎磯の香　４３２円

※期間限定商品

 

・こめこめこ　かまぼこ通り店

神奈川県小田原市本町

◎甘納豆屋さんの柿の種　５００円

◎さくらあんパン　２８０円

 

・手作りジェラード専門店　龍宮堂

神奈川県小田原市本町

◎凛と足柄茶

◎小田原いちご

◎貴婦人のバニラ

各シングル４５０円

 

★天成園小田原駅別館

神奈川県小田原市栄町

◎小丼アソート　３５００円