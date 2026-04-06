４月６日（月）のヒルナンデス！は★春も魅力満載！ 柳沢慎吾さんの地元・小田原巡り！★
★春も魅力満載！柳沢慎吾さんの地元・小田原巡り！★
春の行楽シーズン！
東京駅から新幹線でたった３３分と
アクセス抜群の観光スポット、神奈川県小田原へ！
＜出演者＞
郄地優吾（SixTONES）・柳沢慎吾・やす子
＜今回ご紹介した店舗＞
★ミナカ小田原
神奈川県小田原市栄町
★いなり寿司 相模屋
◎桜いなり 2個入り６００円
★小田原吉匠
◎鯵の唐揚げ
★あじ屋でん助
◎あじ比べ定食 ２７３０円
★小田原城
神奈川県小田原市城内
★かまぼこ通り
・鱗吉
神奈川県小田原市本町
◎お好み天棒 ６００円
◎魚河岸棒 ６００円
◎自然薯棒 ６００円
◎ふわぷち棒 ６００円
・小田原籠芿
神奈川県小田原市本町
◎かに棒 ４００円
◎珍味揚 ４００円
◎たまねぎ棒 ４００円
◎磯の香 ４３２円
※期間限定商品
・こめこめこ かまぼこ通り店
神奈川県小田原市本町
◎甘納豆屋さんの柿の種 ５００円
◎さくらあんパン ２８０円
・手作りジェラード専門店 龍宮堂
神奈川県小田原市本町
◎凛と足柄茶
◎小田原いちご
◎貴婦人のバニラ
各シングル４５０円
★天成園小田原駅別館
神奈川県小田原市栄町
◎小丼アソート ３５００円