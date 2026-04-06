猿田彦珈琲が運営するスペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」は、ふんわりと春のやさしい香りが広がる2種類の期間限定ドリンク「優美な白桃ジェラッテ（jellatte）」と「ピーチーチェリーラテ」を、4月7日から発売する。

「優美な白桃ジェラッテ」は、もっちりとした食感のジャスミンゼリーに、白桃・バニラ・カスタードを合わせたミルキーなフローズンドリンク。仕上げにホイップクリームとアプリコットゼリーをトッピングし、見た目にも華やかで、春らしいやわらかな爽やかさを楽しめる。

「ピーチーチェリーラテ」は、白桃とエルダーフラワーのやさしい甘さのソースとコーヒーが調和した一杯。ほどよい酸味のチェリーソースをアクセントに加え、春らしい軽やかな味わいに仕上げた。

また、この季節ならではの「散歩日和ブレンド」も好評販売中。花や柑橘を思わせる軽やかな味わいに、カモミールのやさしい香りと、きびシロップのようなやわらかな甘さが広がる、心まで軽やかになるブレンドになっている。

春のやわらかな空気とともに、この季節ならではの味わいをぜひ楽しんでほしい考え。



「優美な白桃ジェラッテ（jellatte）」

「優美な白桃ジェラッテ」の「ジェラッテ」とは、“思わずジェラシーを感じてしまうほど美味しい一杯を届けたい”そんなユニークな想いから生まれた、新感覚のスイーツドリンク。

コーヒーやミルク、フルーツ、クリームなど、さまざまな素材を重ね合わせ、一層ずつ味わっても、混ぜ合わせても楽しめる、見た目にも心が弾む一杯になっている。

今回のジェラッテは、白桃ピューレにバニラを合わせたソースと、カスタードを隠し味に加えたミルキーなフローズンを重ね、まるで桃のシェイクのようなコクと軽やかな口あたりを楽しめる。

くず粉を使用したもっちり食感のジャスミンゼリーと白桃のフローズンが合わさることで、すっきりとした後味の中に、包み込むようなジャスミンの香りが広がり、全体に軽やかな印象をもたらす。

さらにトップには、白桃とは異なる酸味と、くちどけの良さが特徴のアプリコットゼリーにイランイランの香りを重ね、ジャスミンの香りをより引き立てた。

淡い色合いと華やかなトッピングが春らしさを演出する、味わいも見た目も優美な一杯になっている。



「ピーチーチェリーラテ」

「ピーチーチェリーラテ」は、白桃のやさしい甘さに、エルダーフラワーの華やかな香りを重ねた、春限定のラテ。白桃ピューレと白桃濃縮シロップに、エルダーフラワーを抽出したエッセンスを合わせたソースが、ふわりと軽やかな季節感を演出する。

4月から5月のやわらかな空気を思わせる、爽やかな風味に仕上げた。

ラテの上には、チェリーピューレをベースにした赤いチェリーソースをトッピング。

桃の淡いピンク、エルダーフラワーの白、そしてチェリーの鮮やかな赤が重なり、春らしい彩りを表現している。

やさしい白桃の甘さに、チェリーのほどよい酸味がアクセントとなり、味わい全体を心地よく引き締める。

チェリーソースには、香りづけとしてほんのりシナモンを加えることで奥行きのあるデザート感をプラスし、コーヒーとの相性も引き立てた。ホイップクリームは通常に比べて軽やかな量に調整し、ほどよいクリーミーさを添えながらも、後味はすっきりとした印象に仕上げた。

ひと口ごとにピーチの香りがやさしく広がり、チェリーの酸味が重なって、爽やかな余韻とともにほのかな甘みが続く一杯になっている。

［小売価格］

優美な白桃ジェラッテ（ICEDのみ）

店内：730円

持ち帰り：717円

ピーチーチェリーラテ（HOT／ICED）

店内：650円

持ち帰り：638円

（すべて税込）

［発売日］4月7日（火）

猿田彦珈琲＝https://brand.sarutahiko.jp/