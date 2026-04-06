「スタイル素晴らしい」今田美桜、レースコーデで美脚を披露！ 「世界一美しい」「天使過ぎる笑顔」
俳優の今田美桜さんは4月5日、自身のInstagramを更新。「たのしかった日」と振り返り、さまざまな衣装姿のオフショットを公開しました。
【写真】今田美桜の美脚
コメントでは「美桜さん本当に世界一美しいですね」「可愛い 天使過ぎる笑顔」「スタイル素晴らしい」「美桜ちゃんも髪型も衣装もぜんぶ本当に可愛くて妖精さんでもあり天使様だった」「寝ぼけ眼でインスタ開いたら美桜ちゃん出て来て可愛すぎて目が覚めたよ〜」「髪の毛ふわふわの美桜ちゃん可愛すぎる」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】今田美桜の美脚
「可愛すぎて目が覚めた」今田さんは「たのしかった日 ありがとう〜」とつづり、10枚の写真を載せています。1枚目はレースのトップスを着たショットで、ウェーブがかった髪と相まって柔らかい雰囲気を感じます。2〜5枚目ではレースのトップスとセットアップされたスカートまで披露。10枚目の全身ショットでは、すらりと伸びた美脚が際立っています。
美脚ショットはほかにも！3月9日には、美脚がちらりと見えるショットを公開していた今田さん。こちらもふんわりとしたヘアスタイルで、とても魅力的です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)