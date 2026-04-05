「焼肉ホルモンたけ田」が新社会人、新入生に「桜咲くタン」を1皿無料プレゼント

[caption id="attachment_1576793" align="aligncenter" width="449"] 新社会人・新入学など、春に「はじめて」を迎える人を、名物タンでお祝い[/caption]

「焼肉ホルモンたけ田」は、4月1日(水)〜5月10日(日)の期間、全店舗で「春のお祝い焼肉祭」を開催中だ。「この春から新○○」を証明できる人に、春限定の名物タン「桜咲くタン」を1グループに1皿無料でプレゼント。

あわせて、復刻メニューの名物「ねぎ山たけ田タン」を799円(税抜)、赤星中瓶を380円(税抜)の特別価格で提供している。

「新○○」に「桜咲くタン」を無料でプレゼント



「焼肉ホルモンたけ田」では、4月1日(水)〜5月10日(日)の期間、全店舗で「この春から新○○」を証明できる人に「桜咲くタン」を無料でプレゼントしている。

「桜咲くタン」は、味ねぎと桜の花の塩漬けで彩られた見た目も桜のような逸品。ねぎたん＋桜の香りが楽しめる、門出にぴったりの一皿だ。

「新○○」は、新社会人のほか、大学、高校、中学、小学校への入学、幼稚園・保育園への入園が対象。利用条件は、学生証・社員証・入学式案内などを当日店頭で提示し、「新○○」を証明すること。会計後は不可となる。そして公式Instagramのフォロー＆いいね画面を提示すること。「桜咲くタン」の無料プレゼントは、1グループ1皿までだ。

赤星中瓶ビールを特別価格で提供



社会に出て初めての会食や懇親会。ビールを上手に注ぐスキルを習得して欲しいとの想いから、赤星中瓶ビールを春の特別価格380円(税抜)で提供している。

こぼさず、泡をたてすぎず、スマートに、焼肉を食べながら、飲みの場での社会人としての立ち振る舞いを身につけてみては。

創業祭で復刻した「ねぎ山たけ田タン」が継続決定



創業祭で復刻していた、かつての人気メニュー「ねぎ山たけ田タン」が4月以降も継続決定。春の特別価格799円(税抜)で提供している。

「焼肉ホルモンたけ田」は、「スマートにねぎを巻くスキルを身につけし者は、焼肉会食で信頼を勝ち取れます。」と話す。

A5黒毛和牛と新鮮ホルモンが手軽に



「焼肉ホルモンたけ田」は、A5黒毛和牛と新鮮ホルモンが手軽に味わえる町の焼肉屋だ。



メニューは、ぶりんぶりんに焼きあがる特上厚切り牛タンや、



値打ち価格のA5黒毛和牛カルビ、



臭みなく噛みきれる新鮮なホルモン、



様々な部位のミックスホルモンなど。



春の期間限定メニューも展開中だ。また、全卓にサーバーが設置された蛇口レモンサワーも注目を集めている。

新社会人、入学、入園のお祝いに、「焼肉ホルモンたけ田」へ足を運んでみては。

「焼肉ホルモンたけ田」店舗一覧ページ：https://29takeda.com/shop

「焼肉ホルモンたけ田」公式HP：https://29takeda.com

「焼肉ホルモンたけ田」公式Instagram：https://www.instagram.com/takeda_yakinikuhorumon

(熊田明日良)