2026年4月6日〜4月12日の運勢「おひつじ座〜うお座」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年4月6日〜4月12日の運勢を西洋占星術で占います。
火星がもっともパワーを発揮するおひつじ座のフィールドに入ります。
ありとあらゆるジャンルで、スピード感が高まって、ほんの一瞬で前提が変わるような体験をするでしょう。一方、下弦の月がやぎ座で輝きます。世の中のニーズが変わって、消えていくもの、終わっていくものもありそう。惜しいなら継続の道を探って。
モタつきも解消へ。
あなた好みの流れが巡ってきます。
打てば響く関係、明確な指示など、気持ちよく話が進んでいくでしょう。滞っていたことも一声かけるだけで動きます。ちょっとだけ、押してみて。仕事も、前倒しで進めて。特に、連休前までの流れを作ってしまうとスムーズ。
人間関係は、タイミングがすべて。偶然バッタリ会えた人、こちらより先に連絡をくれる人は、幸運のカギを握っています。
オフは、ソロ活動にツキがありそう。自由気ままに1人でお出掛け、おこもりで創作、どちらも楽しめます。
愛は、以心伝心。気持ちを伝えるチャンスも巡ってきそう。
ときめきをチャージ。
自分の気持ちに正直になれそう。
「欲しい」「やりたい」「行きたい」など、心が動くでしょう。実現が今すぐでなくてもいいのです。希望の光として宿すだけで、毎日の暮らしにハリが生まれるはず。ただ、節約を心掛けるのではなく、「あれを買うため」「旅に行くため」の工夫は楽しいもの。ゴールのある“つもり貯金”を始めてみましょう。
社交は、いい刺激をもらえそう。最近、始めたこと、今のオススメなどを聞いてみると、大いに参考になりそう。
オフは、スポーツを楽しんで。
愛は、協力体制を強化。あなたから歩み寄ってみると、心が1つに。
無理をせずにやっていく。
頑張れないけれど、やるしかない。
飽き飽きしているけれど、辞めるわけにはいかない。
別に何があったわけではないし、落ち込んでいるわけではないのですが、アガらないでしょう。簡単な謎解きをすれば、飽きているし、うんざりしているのです。気分を変えるために何かを仕掛けても、楽しい反面疲れてしまったりするはず。
こういう時もあると割り切って、あえて何もしないのが一番です。小さなお楽しみはちりばめて。好物を食べる、ちょっと寄り道をするなどで、気晴らしを。そのうち流れも変わります。
愛は、グチらずに。いいところだけ見せて。
120％でいく。
期待が集まり、忙しくなりそう。
本来ならば、別の人に回るはずだったアレコレもあなたに丸投げになりやすいでしょう。一目置かれているのです。せっかくですから、求められている以上を返していきましょう。参考資料をそろえる、別案をつける、先まで進めるなど、ちょっと頑張ってみて。信頼が信用に変わって、もっとやりやすくなるでしょう。
オフは、社交に時間を割いて。たまには、じっくり話を聞く、こちらから会いに行くなどアクションを起こしましょう。ごぶさた解消の連絡を入れてみるのもよい考え。
愛は、ペアグッズが絆を高めそう。
次を視野に入れていく。
このままではいけない。そんな気分が強まるでしょう。
同時に、どうすればいいのかもひらめきそう。仕事をしながら、副業を仕込む、体調第一のスケジュールに組み替えていくなど、今、やるべきこと、打つべき手が浮かぶのです。改善と改良を目指していきましょう。
食事や体質改善などにも、よいタイミングです。やるなら徹底して、修正をかけてみて。ストイックに頑張れて、安全圏に抜け出せるはず。
オフは、低山ウオークなど、自然の中へ。お休みが2日あるなら、カルチャーも楽しんで。
愛は、週明けのやりとりに関係前進のヒントが。
再開、再挑戦を。
ふっと、記憶がよみがえりそう。
そういえば、こうだった、ああだったと思い出せるでしょう。遠ざかってしまった人を懐かしんだり、昔を振り返ったりできそうです。お金や時間、より優先させるべき問題の中で、後回しにされたこと、諦めるしかなかったことに、もう一度チャレンジしてみましょう。
もちろん、今すぐ、あの頃みたいにやるのは難しいもの。でも、ちょっとだけでもいいので、“あなたらしさ”を取り戻して。それは、大人だから味わえる幸せな時間になるはず。
仕事、遊びは、自主性が大事。
デートは、エンタメに振ってみると、盛り上がります。
まずは、1人分で。
活気があり、話は盛り上がりそう。
でも、「いいね」「やりたいね」と言い合うだけで、具体化しにくい流れです。自然消滅するには惜しいプランは、あなたが仕切ってしまうのがよさそう。ただ、夢や希望をもれなく詰め込むスタイルだと、簡単に破綻してしまいます。
「私ならこうする」で、1人で楽しむつもりで計画を練ってみるといいでしょう。自分の分だけ予約を取ってしまうのも、アリ！ 波長が合う人だけがジョインしてくれて、よい着地ができるはず。買い物は、気持ち多めにキープがオススメ。
愛は、面倒見よく。フォロー＆サポートに回って。
今日より明日で。
好奇心と行動力が高まって、パワフルに動けそう。
やりたいことがいくつも浮かんで、時間が足らないくらいかも？ 気になるなら、この機に始めてみましょう。始動の気運に乗って、よいスタートが切れるでしょう。
曜日で予定を組んでみるのもいい考え。スポーツ、学び、社交などをまとめると、迷わずに済むはず。
週末のお出掛けは、下調べがカギ。プランBも用意しておくと安心です。社交は、たわいのないおしゃべりが楽しめそう。口コミ情報は、試す価値が。
仕事は、やりとりを文字で残すと安心です。
愛は、不意打ちでドキッとさせて。
テキパキ、じっくり。
運気の流れが速く、どんどん入れ替わっていきます。
反応が早く答えがすぐに出るし、やればやっただけ成果につながり、生きやすくなるでしょう。ただ、好きなこと、うれしいことも、単なる消費で終わってしまいそう。1週間の終わりに、「そういえば、何か楽しいことがあったはずだけど」と記憶のかなたに飛んでしまうようではもったいない。
振り返りの時間を作って、定着させましょう。おさらいをしたり、深掘りしたりすることで、自分の中に根を下ろすのです。1日の終わり、または週末に、自分のための時間を持って。
愛は、日常をシェアして。
始めましょう。
やるしかない！ そんな気分になれそうです。
正しくは、ずっと前から思っていたはず。「いつかは、やらないといけない」と。でも、どう考えても大変そうだし、一度始めたら止められないだろうし、いろいろ我慢したり、諦めたりしなくてはならないこともあるだろうしと、二の足を踏んでいたはず。でも、いよいよ時が満ちて、ゴーサインです。
あなたのペースで、あなたのやり方で、あなたの都合で、できる範囲でやりましょう。財産づくり、ダイエット、親の介護、終活など、始めると定着するはず。
愛は、応援に回って。「イイネ」を多めに！
心が動く方向へ。
ツイています。
何気なくやったことがヒットしたり、たまたま居合わせただけで、楽しい計画に加われたりするでしょう。なりゆきで動いていきましょう。
社交も、広がりを見せます。友達の友達と意気投合する、1回限りの人間関係のはずが不思議と馬が合ってずっと続く的なラッキーも起こりそう。
金運は、若干ロスが出そう。同じ物を2回買う、割引に気付かずに定価で決済してしまう的な失敗があるかも。でも、それも運が強い証拠。笑い飛ばして次へいきましょう。
オフは、ご近所探索が充実。
愛は、いつも通りのやりとりに幸せが！
ルーティンを意識して。
繰り返しが形になっていきます。
やることと時間をひもづけしたり、やりたいことのために場所を用意したり、パターン化を狙っていきましょう。何時になったら始める、ここに来たらこれをやるなど、自分に刷り込んでいくのです。新しい習慣として定着していくでしょう。
おしゃれなら、制服のようにあらかじめ組み合わせを考えておく、日々の買い物もリスト化して同じメニューを繰り返すなどが、今週はうまくはまっていきます。
オフは、友達に連絡を取ってみて。旧交復活で、楽しみが増えそう。
愛は、褒めて育てて。デートは、テーマパークへ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
火星がもっともパワーを発揮するおひつじ座のフィールドに入ります。
ありとあらゆるジャンルで、スピード感が高まって、ほんの一瞬で前提が変わるような体験をするでしょう。一方、下弦の月がやぎ座で輝きます。世の中のニーズが変わって、消えていくもの、終わっていくものもありそう。惜しいなら継続の道を探って。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）運気は急上昇。
モタつきも解消へ。
あなた好みの流れが巡ってきます。
打てば響く関係、明確な指示など、気持ちよく話が進んでいくでしょう。滞っていたことも一声かけるだけで動きます。ちょっとだけ、押してみて。仕事も、前倒しで進めて。特に、連休前までの流れを作ってしまうとスムーズ。
人間関係は、タイミングがすべて。偶然バッタリ会えた人、こちらより先に連絡をくれる人は、幸運のカギを握っています。
オフは、ソロ活動にツキがありそう。自由気ままに1人でお出掛け、おこもりで創作、どちらも楽しめます。
愛は、以心伝心。気持ちを伝えるチャンスも巡ってきそう。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）夢や憧れ、理想、
ときめきをチャージ。
自分の気持ちに正直になれそう。
「欲しい」「やりたい」「行きたい」など、心が動くでしょう。実現が今すぐでなくてもいいのです。希望の光として宿すだけで、毎日の暮らしにハリが生まれるはず。ただ、節約を心掛けるのではなく、「あれを買うため」「旅に行くため」の工夫は楽しいもの。ゴールのある“つもり貯金”を始めてみましょう。
社交は、いい刺激をもらえそう。最近、始めたこと、今のオススメなどを聞いてみると、大いに参考になりそう。
オフは、スポーツを楽しんで。
愛は、協力体制を強化。あなたから歩み寄ってみると、心が1つに。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）ローテンションもアリ。
無理をせずにやっていく。
頑張れないけれど、やるしかない。
飽き飽きしているけれど、辞めるわけにはいかない。
別に何があったわけではないし、落ち込んでいるわけではないのですが、アガらないでしょう。簡単な謎解きをすれば、飽きているし、うんざりしているのです。気分を変えるために何かを仕掛けても、楽しい反面疲れてしまったりするはず。
こういう時もあると割り切って、あえて何もしないのが一番です。小さなお楽しみはちりばめて。好物を食べる、ちょっと寄り道をするなどで、気晴らしを。そのうち流れも変わります。
愛は、グチらずに。いいところだけ見せて。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）ニーズに応えて、
120％でいく。
期待が集まり、忙しくなりそう。
本来ならば、別の人に回るはずだったアレコレもあなたに丸投げになりやすいでしょう。一目置かれているのです。せっかくですから、求められている以上を返していきましょう。参考資料をそろえる、別案をつける、先まで進めるなど、ちょっと頑張ってみて。信頼が信用に変わって、もっとやりやすくなるでしょう。
オフは、社交に時間を割いて。たまには、じっくり話を聞く、こちらから会いに行くなどアクションを起こしましょう。ごぶさた解消の連絡を入れてみるのもよい考え。
愛は、ペアグッズが絆を高めそう。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）準備と根回し。
次を視野に入れていく。
このままではいけない。そんな気分が強まるでしょう。
同時に、どうすればいいのかもひらめきそう。仕事をしながら、副業を仕込む、体調第一のスケジュールに組み替えていくなど、今、やるべきこと、打つべき手が浮かぶのです。改善と改良を目指していきましょう。
食事や体質改善などにも、よいタイミングです。やるなら徹底して、修正をかけてみて。ストイックに頑張れて、安全圏に抜け出せるはず。
オフは、低山ウオークなど、自然の中へ。お休みが2日あるなら、カルチャーも楽しんで。
愛は、週明けのやりとりに関係前進のヒントが。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）過去にカギが。
再開、再挑戦を。
ふっと、記憶がよみがえりそう。
そういえば、こうだった、ああだったと思い出せるでしょう。遠ざかってしまった人を懐かしんだり、昔を振り返ったりできそうです。お金や時間、より優先させるべき問題の中で、後回しにされたこと、諦めるしかなかったことに、もう一度チャレンジしてみましょう。
もちろん、今すぐ、あの頃みたいにやるのは難しいもの。でも、ちょっとだけでもいいので、“あなたらしさ”を取り戻して。それは、大人だから味わえる幸せな時間になるはず。
仕事、遊びは、自主性が大事。
デートは、エンタメに振ってみると、盛り上がります。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）実行タイム。
まずは、1人分で。
活気があり、話は盛り上がりそう。
でも、「いいね」「やりたいね」と言い合うだけで、具体化しにくい流れです。自然消滅するには惜しいプランは、あなたが仕切ってしまうのがよさそう。ただ、夢や希望をもれなく詰め込むスタイルだと、簡単に破綻してしまいます。
「私ならこうする」で、1人で楽しむつもりで計画を練ってみるといいでしょう。自分の分だけ予約を取ってしまうのも、アリ！ 波長が合う人だけがジョインしてくれて、よい着地ができるはず。買い物は、気持ち多めにキープがオススメ。
愛は、面倒見よく。フォロー＆サポートに回って。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）ステップアップ。
今日より明日で。
好奇心と行動力が高まって、パワフルに動けそう。
やりたいことがいくつも浮かんで、時間が足らないくらいかも？ 気になるなら、この機に始めてみましょう。始動の気運に乗って、よいスタートが切れるでしょう。
曜日で予定を組んでみるのもいい考え。スポーツ、学び、社交などをまとめると、迷わずに済むはず。
週末のお出掛けは、下調べがカギ。プランBも用意しておくと安心です。社交は、たわいのないおしゃべりが楽しめそう。口コミ情報は、試す価値が。
仕事は、やりとりを文字で残すと安心です。
愛は、不意打ちでドキッとさせて。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）2つの時間を使い分けて、
テキパキ、じっくり。
運気の流れが速く、どんどん入れ替わっていきます。
反応が早く答えがすぐに出るし、やればやっただけ成果につながり、生きやすくなるでしょう。ただ、好きなこと、うれしいことも、単なる消費で終わってしまいそう。1週間の終わりに、「そういえば、何か楽しいことがあったはずだけど」と記憶のかなたに飛んでしまうようではもったいない。
振り返りの時間を作って、定着させましょう。おさらいをしたり、深掘りしたりすることで、自分の中に根を下ろすのです。1日の終わり、または週末に、自分のための時間を持って。
愛は、日常をシェアして。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）一念発起。
始めましょう。
やるしかない！ そんな気分になれそうです。
正しくは、ずっと前から思っていたはず。「いつかは、やらないといけない」と。でも、どう考えても大変そうだし、一度始めたら止められないだろうし、いろいろ我慢したり、諦めたりしなくてはならないこともあるだろうしと、二の足を踏んでいたはず。でも、いよいよ時が満ちて、ゴーサインです。
あなたのペースで、あなたのやり方で、あなたの都合で、できる範囲でやりましょう。財産づくり、ダイエット、親の介護、終活など、始めると定着するはず。
愛は、応援に回って。「イイネ」を多めに！
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）ハッピーゴーイング。
心が動く方向へ。
ツイています。
何気なくやったことがヒットしたり、たまたま居合わせただけで、楽しい計画に加われたりするでしょう。なりゆきで動いていきましょう。
社交も、広がりを見せます。友達の友達と意気投合する、1回限りの人間関係のはずが不思議と馬が合ってずっと続く的なラッキーも起こりそう。
金運は、若干ロスが出そう。同じ物を2回買う、割引に気付かずに定価で決済してしまう的な失敗があるかも。でも、それも運が強い証拠。笑い飛ばして次へいきましょう。
オフは、ご近所探索が充実。
愛は、いつも通りのやりとりに幸せが！
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）軌道に乗せる1週間。
ルーティンを意識して。
繰り返しが形になっていきます。
やることと時間をひもづけしたり、やりたいことのために場所を用意したり、パターン化を狙っていきましょう。何時になったら始める、ここに来たらこれをやるなど、自分に刷り込んでいくのです。新しい習慣として定着していくでしょう。
おしゃれなら、制服のようにあらかじめ組み合わせを考えておく、日々の買い物もリスト化して同じメニューを繰り返すなどが、今週はうまくはまっていきます。
オフは、友達に連絡を取ってみて。旧交復活で、楽しみが増えそう。
愛は、褒めて育てて。デートは、テーマパークへ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)