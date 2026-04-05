4つの数字を組み合わせて、答えの「10」を導き出しましょう！一見すると数字が並んでいて難しそうですが、最初の計算で小さな数字を作ることができれば、一気に正解が見えてくるはず。1分以内の正解を目指して、頭をフル回転させてみましょう！

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数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！

隙間時間の気分転換に最適です。パズルを解くような感覚で、記号を当てはめてみてください。ひらめき力が試される一問です！

問題：□に入る記号は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

36 □ 6 □ 3 □ 8 = 10

ヒント：まずは左側の「36 □ 6」を計算してみましょう。ある記号を入れると、その後の数字がぐっと扱いやすくなりますよ！

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正解：÷、×、−

正解は「÷（わる）、×（かける）、−（ひく）」でした。

▼解説
左から順番に計算して、答えの「10」を導き出すプロセスを解説します。

36 ÷ 6 = 6
6 × 3 = 18
18 − 8 = 10

記号を一つずつ試していくプロセスは、集中力を高める良いトレーニングになります。パッと答えが見つかった時の快感を、ぜひ日々のリフレッシュに役立ててくださいね！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)