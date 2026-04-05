そのショートヘア“頑張りすぎ”かも。若作りと若見えの分かれ目は「トップと毛先」
ショートヘアにしているのに「なぜか若く見えない」と感じるなら、“つくり方”に問題があるのかもしれません。同じショートヘアでも、トップの高さや毛先の仕上がりによって、印象は大きく変わります。若く見せようと手を加えた結果、かえって“やりすぎた印象”につながってしまうことも。今回は、若作りに見えてしまうショートヘアと、自然に若々しく見えるショートヘアの分かれ目について解説します。
トップを盛りすぎると“つくり込んだ印象”に
若く見せたい意識からトップに高さを出しすぎると、シルエットに違和感が生まれやすくなります。特にボリュームが頭頂部に集中すると、横から見たときに“つくり込んだ印象”が強く出てしまうことも。
▲トップの高さが出すぎると、後頭部から毛先までの流れに違和感が生まれやすく、全体が“つくり込んだ印象”に見えることも
軽くしすぎた毛先が“今っぽさ”を損なうことも
軽やかさを出そうとして毛先を削りすぎると、動きは出ても密度が足りず、どこか頼りない印象に見えることがあります。特に大人世代は髪のボリューム変化が出やすいため、毛先の軽さがそのまま“薄さ”として映りやすい点には注意が必要です。
若見えするショートは、毛先に適度な厚みを残しながら、表面だけに動きをつけた設計。軽さと密度のバランスが取れていることで、自然な抜け感と今っぽさが両立します。
“整える意識”が自然な若々しさにつながる
若作りに見えるショートは、どこか“足しすぎ”ている状態。一方で若見えするショートは、必要な部分だけを整えたシンプルな設計です。
トップと毛先、この２点は独立しているようで、実は全体の印象を左右する大切な要素。どちらか一方だけでなく、つながりの中でバランスを整えることが、自然な若々しさにつながります。
ショートヘアは、ほんの少しの差で印象が変わるスタイル。盛るか削るかではなく、整えるという視点で見直すこと。それが、若作りと若見えの分かれ目になります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
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