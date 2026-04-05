コートよりこっちかも！【ハニーズ】40・50代のコーデを格上げ♡「サマ見えブルゾン」

寒暖差の激しい春は、軽めの羽織りが頼りになります。そこで今回は、コートよりもカジュアルに着られる「サマ見えブルゾン」を【ハニーズ】からご紹介。レースやシアー素材などトレンド要素を備えたブルゾンは、一点投入で大人コーデのおしゃれを底上げできるかも。

大人が着やすい！ きれいめレースブルゾン

【GLACIER lusso】「8分袖レースブルゾン」\5,980（税込）

【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、華やかな総レースのブルゾンが登場。上品な透け感のある素材が、シーズンムードを盛り上げます。ボリューム袖で女性らしさを引き立ててくれそう。ジーンズと合わせたカジュアルスタイルや、フェミニンなワンピースコーデなど、幅広い着こなしで活躍する予感。

カジュアルさと女性らしさを両立したシアーブルゾン

【ハニーズ】「シアー重ねブルゾン」\3,980（税込）

トレンド継続中のシアー素材を使ったブルゾン。平織り素材と重ねて透け感を抑えているので、大人も上品に着られそう。スポーティーな雰囲気の中にも女性らしさが感じられて、羽織るだけでこなれ見えが狙えます。UVカット機能付きなのも、日差しが気になるこれからの季節に嬉しいポイント。きれいめにもカジュアルにも着まわせるから、出番が多くなりそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M