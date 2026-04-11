├柏が2試合連続となる3-0の快勝!横浜FMは序盤のキニョーネス退場が響き連勝ならず…

├小見洋太らしいPKで柏移籍後初ゴール!横浜FMサポーターの前でも「自分に集中した」

├今季初フル出場の柏MF戸嶋祥郎、3発快勝も内容は反省「チームに落とし込めなかった」

└1人退場後に耐え続けるもOGを献上…横浜FM井上太聖「申し訳ない」「悔しい」