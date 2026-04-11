柏vs横浜FM 試合記録
【J1百年構想リーグ EAST第9節】(三協F柏)
柏 3-0(前半1-0)横浜FM
<得点者>
[柏]小見洋太(18分)、オウンゴール(80分)、仲間隼斗(82分)
<退場>
[横]ジェイソン・キニョーネス(12分)
<警告>
[柏]大久保智明(87分)
観衆:13,515人
主審:大橋侑祐
├柏が2試合連続となる3-0の快勝!横浜FMは序盤のキニョーネス退場が響き連勝ならず…
├小見洋太らしいPKで柏移籍後初ゴール!横浜FMサポーターの前でも「自分に集中した」
├今季初フル出場の柏MF戸嶋祥郎、3発快勝も内容は反省「チームに落とし込めなかった」
└1人退場後に耐え続けるもOGを献上…横浜FM井上太聖「申し訳ない」「悔しい」
柏 3-0(前半1-0)横浜FM
<得点者>
[柏]小見洋太(18分)、オウンゴール(80分)、仲間隼斗(82分)
<退場>
[横]ジェイソン・キニョーネス(12分)
<警告>
[柏]大久保智明(87分)
観衆:13,515人
主審:大橋侑祐
├柏が2試合連続となる3-0の快勝!横浜FMは序盤のキニョーネス退場が響き連勝ならず…
├小見洋太らしいPKで柏移籍後初ゴール!横浜FMサポーターの前でも「自分に集中した」
├今季初フル出場の柏MF戸嶋祥郎、3発快勝も内容は反省「チームに落とし込めなかった」
└1人退場後に耐え続けるもOGを献上…横浜FM井上太聖「申し訳ない」「悔しい」