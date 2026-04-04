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意外と知らない台湾有事の現実。国際政治学者が語る、SNSが中国外交を「タカ派」に追い込む危険な構造

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国際政治学者の佐々木れな氏が、YouTubeチャンネル「著者が語る」で「【佐々木れなが語る】なぜSNSが中国をタカ派にするのか」と題した動画に出演。台湾有事の現実的なシナリオから、中国・アメリカ・台湾それぞれの視点、そしてSNSが中国外交に与える影響までを詳しく解説した。



佐々木氏はまず、中国にとって台湾問題は単なる安全保障の枠を超えた「主権、正当性、そして民族復興の問題」であると定義する。中国国内では、武力侵攻だけでなく、経済的・心理的な圧迫を含む「多段階的な統一手段」が研究されているという。一方のアメリカは、全面侵攻よりも封鎖やグレーゾーンでの活動に強い警戒感を示している。こうした状況下において日本が取るべき行動として、佐々木氏は「勇ましい言葉で危機を演出するのではなく、着実に抑止と危機管理の両方を丁寧に積み上げていくこと」の重要性を強調した。



さらに動画では、中国外交が強硬姿勢（タカ派）になりがちな背景として、SNSの存在を挙げる。日本の政治家による発言などがSNSを通じて瞬時に国際化・拡散されると、中国国内のナショナリズムが強く刺激される。結果として、「愛国無罪」的な世論の圧力が高まり、中国政府や外交官も引くに引けず、過激な態度をとらざるを得ない構造があると分析した。



また、習近平国家主席が掲げる2027年の建軍100年目標については、必ずしも侵攻を意味するものではなく、能力整備の目標であると指摘。その裏には「未富先老（豊かになる前に老いる）」という社会動態の変化への焦りも潜んでいるという。



台湾有事をめぐる各国の複雑な思惑と、SNS時代ならではの世論の暴走リスク。佐々木氏の解説は、単なる軍事的な脅威論にとどまらず、現代の国際政治において「言葉」と「情報」がどれほど重い意味を持つかを示す、示唆に富んだ内容となっている。