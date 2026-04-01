「歴史的快挙だ」「もっと大差でもおかしくなかった」まさかの敗戦に英国人記者は唖然…日本代表に脱帽「イングランドには失望した」【現地発】

「歴史的快挙だ」「もっと大差でもおかしくなかった」まさかの敗戦に英国人記者は唖然…日本代表に脱帽「イングランドには失望した」【現地発】