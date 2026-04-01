聖地ウェンブリーでイングランドを撃破した日本代表。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

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［国際親善試合］日本 １−０ イングランド／３月31日／ウェンブリー

　日本代表は現地３月31日、聖地ウェンブリー・スタジアムでFIFAランキング４位の強豪イングランドと対戦。１ー０で、ワールドカップ優勝経験国から歴史的な一勝を挙げた。

　序盤から真っ向勝負を挑んだ森保ジャパンは、22分に見事な連係のカウンターから三笘薫が先制点を奪うと、その後もチャンスを創出。終盤は押し込まれたものの、１点を守りきった。

　まさかの敗戦に、取材エリアで、他の記者と話すこともなく啞然とした様子を見せていた英紙『NEWCASTLE CHRONICLE』のリー・ライデル記者に試合の印象を訊くと、こう答えてくれた。

「イングランドには失望したよ。日本は素晴らしいパフォーマンスを見せた。歴史的な快挙で、勝利に値すると思う」
 
　ベテラン記者は「日本にはチャンスが何度もあった。ポストに当たったシュートもあったし、日本はもっと得点できたはずだ。もっと大差がついてもおかしくなかった」と脱帽した様子だった。

　０−１で済んでよかった。そんな印象だったようだ。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）

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