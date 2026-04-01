「歴史的快挙だ」「もっと大差でもおかしくなかった」まさかの敗戦に英国人記者は唖然…日本代表に脱帽「イングランドには失望した」【現地発】
［国際親善試合］日本 １−０ イングランド／３月31日／ウェンブリー
日本代表は現地３月31日、聖地ウェンブリー・スタジアムでFIFAランキング４位の強豪イングランドと対戦。１ー０で、ワールドカップ優勝経験国から歴史的な一勝を挙げた。
序盤から真っ向勝負を挑んだ森保ジャパンは、22分に見事な連係のカウンターから三笘薫が先制点を奪うと、その後もチャンスを創出。終盤は押し込まれたものの、１点を守りきった。
まさかの敗戦に、取材エリアで、他の記者と話すこともなく啞然とした様子を見せていた英紙『NEWCASTLE CHRONICLE』のリー・ライデル記者に試合の印象を訊くと、こう答えてくれた。
「イングランドには失望したよ。日本は素晴らしいパフォーマンスを見せた。歴史的な快挙で、勝利に値すると思う」
ベテラン記者は「日本にはチャンスが何度もあった。ポストに当たったシュートもあったし、日本はもっと得点できたはずだ。もっと大差がついてもおかしくなかった」と脱帽した様子だった。
０−１で済んでよかった。そんな印象だったようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】中村の絶妙アシスト→三笘の鮮烈決勝弾
日本代表は現地３月31日、聖地ウェンブリー・スタジアムでFIFAランキング４位の強豪イングランドと対戦。１ー０で、ワールドカップ優勝経験国から歴史的な一勝を挙げた。
序盤から真っ向勝負を挑んだ森保ジャパンは、22分に見事な連係のカウンターから三笘薫が先制点を奪うと、その後もチャンスを創出。終盤は押し込まれたものの、１点を守りきった。
「イングランドには失望したよ。日本は素晴らしいパフォーマンスを見せた。歴史的な快挙で、勝利に値すると思う」
ベテラン記者は「日本にはチャンスが何度もあった。ポストに当たったシュートもあったし、日本はもっと得点できたはずだ。もっと大差がついてもおかしくなかった」と脱帽した様子だった。
０−１で済んでよかった。そんな印象だったようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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