バーベキューやピクニック、親子遠足、運動会…春のおでかけにぴったり！“外遊びをもっと楽しく”コールマンのレジャーアイテム2選
暖かくなってくると、週末のおでかけが一段と楽しみになるもの。バーベキューやピクニック、親子遠足、運動会、公園遊びなど、外で過ごす機会が増えるこれからの時期にこそ、頼りになるのが“気軽に使えるアウトドアアイテム”。キャンプ用品ブランドとして知られるコールマンだが、実はタウンユースでも使い勝手のよいアイテムが多いことをご存じだろうか。今回はその中から、春のおでかけに特に役立つレジャーシートとミニクーラーボックス「テイク6」を紹介しよう。
【写真】春夏の外遊びをもっと快適にするコールマンのアイテム
■春夏の行楽シーズンに最適なレジャーシート
まず紹介したいのが、“レジャーシート＝薄い”というイメージを覆す快適性と実用性を兼ね備えたレジャーシート「ピクニックマット(グリーン)」、「クールタッチレジャーシート」の新作レジャーシート2種。
座り心地のよさを追求した 「ピクニックマット(グリーン)」
中綿入りのふんわりとした座り心地が魅力のレジャーシートで、表面には撥水加工が施されているため水や汚れに強く、使用後は丸洗いができ、お手入れがとても簡単である点もうれしい。
コールマンの「クイックアップシェード」シリーズにぴったりとはまるサイズで設計されており、フロアシートとしても活用できる汎用性を備えている。また、本体には持ち運びに便利なハンドルとストラップが付属しているため、公園でのデイレジャーや子どもの運動会など、荷物が多くなりがちなシーンでも扱いやすく、さまざまな外出に気軽に持っていけるアイテムだ。
夏でもひんやり快適「クールタッチレジャーシート」
続いて紹介するのは、夏のレジャーに特化した「クールタッチレジャーシート」だ。表面に接触冷感生地を採用しているため、触れた瞬間からひんやりとした感触が得られ、真夏のレジャーでも快適に使える。さらに撥水・抗菌・防臭加工が施されており、水や汚れに強いだけでなく、使用後は丸洗いできるため、お手入れの手間がかからない点も大きな魅力である。
また、「ピクニックマット」と同様に、コールマンの「クイックアップシェード」シリーズにぴったり合うサイズで設計されているため、フロアシートとしても活用できる。加えて、日差しを遮るダークルームテクノロジーと併用することで、シェード内の温度上昇を抑え、より涼しく快適な空間をつくり出せる“涼感シート”としても活躍する。夏のアウトドアをより心地よく楽しむための一枚である。
■350ミリリットル缶が6本入る“ちょうどいい”サイズ。ロングセラーの「テイク6」
次に紹介するのは、発売から約30年、累計出荷数120万個(※1)を突破したコールマンの名品 「テイク6」だ。コンパクトでありながらしっかり冷える点が魅力で、4.7リットルという扱いやすい容量はお花見や公園での軽食、子どもの部活の差し入れなど、日常のさまざまなシーンにちょうどよくフィットする。
※1) コールマン自社調べ(2003年1月から2026年2月までの日本国内出荷台数に基づく)
軽量で片手でも持ちやすいベイルハンドルを備えており、自転車のカゴにも収まりやすいサイズ感であるため、気軽に持ち運べる点も使い勝手がよい。内部には発泡ウレタン断熱材が使用されており、真夏でも飲み物を冷たいままキープできる高い保冷力を発揮する。
さらに、シンプルで飽きのこないデザインはタウンユースでも違和感がなく、普段使いのクーラーボックスとして長く愛されてきた理由がよくわかるアイテムだ。
■春のおでかけを、もっと心地よく
外で過ごす時間が増えるこれからの季節。快適なアウトドアアイテムがあるだけで、外遊びの満足度は大きく変わる。コールマンのアイテムは“キャンプだけでなく、日常のおでかけにも使える”という点が大きな魅力である。春夏の行楽シーズンに向けて、ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■春夏の行楽シーズンに最適なレジャーシート
まず紹介したいのが、“レジャーシート＝薄い”というイメージを覆す快適性と実用性を兼ね備えたレジャーシート「ピクニックマット(グリーン)」、「クールタッチレジャーシート」の新作レジャーシート2種。
座り心地のよさを追求した 「ピクニックマット(グリーン)」
中綿入りのふんわりとした座り心地が魅力のレジャーシートで、表面には撥水加工が施されているため水や汚れに強く、使用後は丸洗いができ、お手入れがとても簡単である点もうれしい。
コールマンの「クイックアップシェード」シリーズにぴったりとはまるサイズで設計されており、フロアシートとしても活用できる汎用性を備えている。また、本体には持ち運びに便利なハンドルとストラップが付属しているため、公園でのデイレジャーや子どもの運動会など、荷物が多くなりがちなシーンでも扱いやすく、さまざまな外出に気軽に持っていけるアイテムだ。
夏でもひんやり快適「クールタッチレジャーシート」
続いて紹介するのは、夏のレジャーに特化した「クールタッチレジャーシート」だ。表面に接触冷感生地を採用しているため、触れた瞬間からひんやりとした感触が得られ、真夏のレジャーでも快適に使える。さらに撥水・抗菌・防臭加工が施されており、水や汚れに強いだけでなく、使用後は丸洗いできるため、お手入れの手間がかからない点も大きな魅力である。
また、「ピクニックマット」と同様に、コールマンの「クイックアップシェード」シリーズにぴったり合うサイズで設計されているため、フロアシートとしても活用できる。加えて、日差しを遮るダークルームテクノロジーと併用することで、シェード内の温度上昇を抑え、より涼しく快適な空間をつくり出せる“涼感シート”としても活躍する。夏のアウトドアをより心地よく楽しむための一枚である。
■350ミリリットル缶が6本入る“ちょうどいい”サイズ。ロングセラーの「テイク6」
次に紹介するのは、発売から約30年、累計出荷数120万個(※1)を突破したコールマンの名品 「テイク6」だ。コンパクトでありながらしっかり冷える点が魅力で、4.7リットルという扱いやすい容量はお花見や公園での軽食、子どもの部活の差し入れなど、日常のさまざまなシーンにちょうどよくフィットする。
※1) コールマン自社調べ(2003年1月から2026年2月までの日本国内出荷台数に基づく)
軽量で片手でも持ちやすいベイルハンドルを備えており、自転車のカゴにも収まりやすいサイズ感であるため、気軽に持ち運べる点も使い勝手がよい。内部には発泡ウレタン断熱材が使用されており、真夏でも飲み物を冷たいままキープできる高い保冷力を発揮する。
さらに、シンプルで飽きのこないデザインはタウンユースでも違和感がなく、普段使いのクーラーボックスとして長く愛されてきた理由がよくわかるアイテムだ。
■春のおでかけを、もっと心地よく
外で過ごす時間が増えるこれからの季節。快適なアウトドアアイテムがあるだけで、外遊びの満足度は大きく変わる。コールマンのアイテムは“キャンプだけでなく、日常のおでかけにも使える”という点が大きな魅力である。春夏の行楽シーズンに向けて、ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。