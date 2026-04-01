インファンティーノFIFA会長「イランは北中米W杯に参加…予定通り米国で試合」
国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長が6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）にイラン代表が予定通り参加し、米国本土で試合を行うと公式確認した。
インファンティーノ会長は31日（現地時間）、トルコで開催されたイラン代表とコスタリカ代表の親善試合の途中、「イランは非常に強いチームで、W杯に参加することになってうれしく思う」と述べた。インファンティーノ会長はイラン選手団およびコーチ陣と会った事実に言及しながら「すべてが正常であり、組み合わせ抽選の結果に基づき指定された場所で試合が行われる」と強調した。これはグループリーグの場所を米国からメキシコに変更しようとしていたイランサッカー連盟の要請を事実上拒否したと解釈される。
イラン代表は6月15日にロサンゼルス（LA）でニュージーランド代表とG組の初戦を行い、その後、ベルギー代表（21日、LA）、エジプト代表（27日、シアトル）と順に対戦する。これに先立ちメキシコのシェインバウム大統領が代替開催の意思を明らかにしたが、FIFAは政治的葛藤とは関係なく従来の日程を維持することにした。インファンティーノ会長は「FIFAが地政学的葛藤を解決することはできないが、サッカーの力で平和を増進することに専念する」という立場を改めて確認した。
今回の発表はトランプ米大統領の最近の発言と関連して注目を受けている。トランプ大統領はイラン選手団の入国を歓迎するとしながらも「安全のために来ないのがよい」と話し、論議を呼んだ。FIFAはすべての参加国が相互尊重の精神で競技に臨めるようセキュリティーおよび行政的支援に万全を期す方針だ。