島崎遥香、若槻千夏を論破「あなたたちに何ができるの？」
元AKB48のメンバーで“ぱるる”の愛称でも親しまれる、俳優・島崎遥香が、1日放送の日本テレビ系『上田と女が吠える夜』（後9：00〜）の「春の愚痴祭り＆1円でもムダにしたくない節約女2時間SP」に出演する。
【番組カット】ボヤキ止まらず…大笑いする橋本将生＆上田晋也
島崎は、移動は節約を心がけてなるべく徒歩にしているそう。マネージャーやスタッフからタクシーをすすめられても「拒否します。人のお金だったとしても、もったいなく感じちゃう」と明かす。生活に必要な日用品から家電まで、家の中のモノはほぼもらい物。さらに質屋からお歳暮が届くという驚きの節約生活に一同仰天する。
そんな島崎が若槻に説教も。テーマパークで3時間並ぶのを嫌がって優先パスを購入する若槻に「3時間節約したところで、浮いた3時間であなたたちに何ができるんですか？」と詰める。若槻が論破されるまさかの展開が訪れる。
【番組カット】ボヤキ止まらず…大笑いする橋本将生＆上田晋也
島崎は、移動は節約を心がけてなるべく徒歩にしているそう。マネージャーやスタッフからタクシーをすすめられても「拒否します。人のお金だったとしても、もったいなく感じちゃう」と明かす。生活に必要な日用品から家電まで、家の中のモノはほぼもらい物。さらに質屋からお歳暮が届くという驚きの節約生活に一同仰天する。
そんな島崎が若槻に説教も。テーマパークで3時間並ぶのを嫌がって優先パスを購入する若槻に「3時間節約したところで、浮いた3時間であなたたちに何ができるんですか？」と詰める。若槻が論破されるまさかの展開が訪れる。