兵庫県高砂市在住・40歳男性が実家暮らしを選ぶ理由とは？ All About ニュース編集部が実施した「実家暮らし」に関する調査から、現在実家暮らしをしている人の生活費や将来の計画などを紹介します。

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All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。

今回は、兵庫県高砂市在住・40歳男性のエピソードを紹介します。

【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】

回答者のプロフィール＆実家の状況

回答者本人：40歳男性
職業：フリーランス
在住：兵庫県高砂市
家族構成：親1人、自分、弟
世帯年収：母300万円、自分150万円、弟350万円
実家の間取り：一軒家3LDK

毎月の生活費や貯金額は？

実家に入れている生活費：2万円
交際費：1万円くらい
毎月のお小遣い：2000円
毎月の貯金額：なし
貯金総額：200万円

総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万1000円程度です。そのうち、住居費の平均は2万6000円程度ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万円程度が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。

実家を出る予定があるかどうかについては「なし」と話しました。

「家族のサポートに支えられてる」

実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「体調の問題で安定して仕事・生活を続けられないため、家族のサポートに支えられてる」と説明。さらに「食事があまりとれないんだが、病院では体に異常なしということなので、出口がみえず、惰性で今までの生活を続けてしまっている感じ」と話してくれました。

「あまり苦労は感じない」

親1人、弟と同居している回答者。

実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「精神的に肩身が狭いこと、雑用の処理を任されること、日常生活でのコストにかなり気を付ける必要があること以外では、あまり苦労は感じない。ただ、短期バイトや単発バイトなどが乏しいエリアなので、働きにくいのはある」と教えてくれました。

お金に関する悩みでは「個人ではなく、世帯単位で判断される社会保障の制度が軒並み利用できないため、収入が途絶えても色々と支払う必要があり、不安に思ってる」と明かしてくれました。

体調の問題から実家暮らしを選んだ回答者。家族のサポートを受ける一方で、精神的に肩身の狭さを感じていることや働きにくさ、金銭面の不安を抱えている様子がうかがえました。

※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)