「日経225オプション」4月限コール手口情報（31日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、31日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 62( 10)
JPモルガン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
三菱UFJ証券 200( 0)
BNPパリバ証券 148( 0)
SBI証券 2( 0)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 62( 10)
JPモルガン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
三菱UFJ証券 200( 0)
BNPパリバ証券 148( 0)
SBI証券 2( 0)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース